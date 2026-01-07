Zima kakva se ne pamti više od 20 godina: Automobili pod ledom, nema struje, srušena stabla...

Nekoliko centimetara leda okovalo je gotovo svaki automobil u Kninu. Ovakva zima u Kninu ne pamti se od 2003. godine.

"Ledena kiša napravila je čudo, ovo je bilo strašno", rekla je jedna Kninjanka.

Snijeg s ledenom kišom rušio je stabla. Vatrogasne službe cijelog su dana na terenu. Oštećeni su i dalekovodni stupovi. Dva prigradska naselja treći su dan bez struje. Ona bi trebala doći u četvrtak.

Zimske službe stalno rade

Zimske službe danju i noću razbacuju sol, a baš je sol u srijedu u trgovinama najtraženija namirnica.

"Tražim po dućanima sol, a nigdje je nema", rekla je druga stanovnica Knina.

Zbog hladnog vala Hrvatski zavod za javno zdravstvo poslao je upozorenje građanima. Mole sve one koji ne moraju da ne izlaze van.

A ako već morate, savjetuju slojevitu i toplu odjeću.

