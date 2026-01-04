Close Menu

Zgodni pjevač Parnog valjka dobio kćerku sa Splićankom Norom

Čestitke roditeljima!
Igor Drvenkar

Frontmen sastava Parni valjak Igor Drvenkar u novu je 2026. godinu zakoračio s posebnom životnom ulogom – onom oca. On i njegova partnerica Nora dobili su kćer, a sretnu vijest odlučili su podijeliti s javnošću putem društvenih mreža.

Na Instagramu su objavili dirljivu fotografiju s bebom, popraćenu jednostavnom, ali emotivnom porukom: “Dobrodošla, mala dušo. Lira – 3.1.2026.” Ime djevojčice odmah je izazvalo veliko zanimanje pratitelja, dok su se čestitke i lijepe želje ubrzo počele nizati sa svih strana.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli 𝙄𝙜𝙤𝙧 𝘿𝙧𝙫𝙚𝙣𝙠𝙖𝙧 (@igor_drvenkar)

