Zgodni pjevač Parnog valjka dobio kćerku sa Splićankom Norom

Frontmen sastava Parni valjak Igor Drvenkar u novu je 2026. godinu zakoračio s posebnom životnom ulogom – onom oca. On i njegova partnerica Nora dobili su kćer, a sretnu vijest odlučili su podijeliti s javnošću putem društvenih mreža.

Na Instagramu su objavili dirljivu fotografiju s bebom, popraćenu jednostavnom, ali emotivnom porukom: “Dobrodošla, mala dušo. Lira – 3.1.2026.” Ime djevojčice odmah je izazvalo veliko zanimanje pratitelja, dok su se čestitke i lijepe želje ubrzo počele nizati sa svih strana.

