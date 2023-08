ZGODNI I NADARENI 32-GODIŠNJAK Sin Doris Draović nije krenuo stopama roditelja, a evo čime se bavi

Domaća glazbena zvijezda Doris Dragović prije nekoliko je mjeseci oduševila javnost viješću da se nakon četiri godine vraća u zagrebačku Arenu.

U gradu je zavladala pomama za ulaznicama, a za manje je od dva mjeseca sve bilo rasprodano. Ubrzo nakon, pušten je još jedan datum pa će se uz koncert 24. studenog, održati i dan nakon u nedjelju.

Od tada vlada pravo Doris ludilo, a i više se piše o njezinom privatnom životu. Pjevačica često na svom Instagramu dijeli fotografije iz prošlosti, a s vremena na vrijeme pratitelje počasti i s onim obiteljskima, javlja Story.

Naime, Doris je u braku s bivšim vaterpolistom Marijem Budimirom. Upoznali su se 1989. godine, a vjenčali već iduće godine u crkvi Sv. Ante na Poljudu. U rujnu 1990. godine je rodila sina Bornu, a od prvog su dana inzistirali da odraste daleko od svjetala reflektora.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dorotea Budimir (@dorisdragovic.official)

Na posljetku, danas 32-godišnji Borna nije krenuo ni majčinim pjevačkim stopama, ni očevim sportskim. Živi u Splitu gdje je završio Filozofski fakultet, samozatajan je, a kako jedan video s YouTubea pokazuje, iznimno ga zanima filozofija.

A ljubavnu priču Doris i Marija mnogi nazivaju bajkovitom.

'Mario me osvojio vedrinom i pogledom. Imao je tisuću zvijezda i nadu u očima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dorotea Budimir (@dorisdragovic.official)

Bila je to 1989. godina. Vani je bilo nesnosno vruće i s prijateljicom Ivankom Luetić krenula sam u novootvoreni kafić na plaži Obojena svjetlost. Lijeno se spuštajući prema moru, čula sam zvuk poljupca iza sebe. Okrenula sam se i vidjela Marija. Odmah mi se svidio, mada priznajem da to nije bila ljubav na prvi pogled', otkrila je Doris za prvi broj Storyja, a Mario je dodao: 'Nije me osvojila nego doslovno oborila s nogu!'.

'Rekli bi ljudi, ljubav na prvi pogled. Ja bih pak dodala da to ne postoji jer na prvi pogled postoje samo gromovi, a sve ono lijepo što se zove ljubav, događa se polako kasnije, kroz vrijeme...', komentirala je splitska pjevačica kasnije, kad je s Marijem bila već 12 godina u braku.