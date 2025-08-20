Žestoke riječi na Prokurativama, više stotina Splićana azbestu i Debeljaku poručuju - NE! Stigli Šuta, Bulj...

Na Prokurativama je u srijedu navečer održan veliki prosvjed građanske inicijative “Zdrav Split” protiv prisutnosti broda Moby Frea, za koji se sumnja da sadrži opasan azbestni otpad. Na prosvjedu se okupilo nekoliko stotina građana koji su transparentima i glasnim porukama zatražili hitnu reakciju institucija.

Okupljanje je počelo u 18:30 sati kod vodoskoka na Rivi, a potom se kolona uputila prema skalama Prokurativa, gdje je u 19 sati započeo prosvjedni skup. Atmosferu su obilježile snažne poruke: “Ne želimo azbest u našem gradu”, “Dosta trovanja Splita”, “Za zdravlje naše dice”, “Zdravlje nema cijenu” i “Ovo nije politika, ovo je borba za život”.

Predstavnici inicijative podsjetili su kako su uputili otvorena pisma svim relevantnim institucijama – od ministarstava i Vlade do predsjednika i gradonačelnika – no, odgovora nisu dobili.

– Tražimo da se javno objavi sadržaj rješenja kojim je brodu dopušten odlazak. Građani imaju pravo znati što se događa – poručila je Luči Lončar iz inicijative.

Na prosvjedu se obratio i Ante Tešija, istaknuvši kako su dobili potvrdu od stručnjaka iz Houstona da za brod odgovornost snosi Brodosplit. – Ako se ugovorne obveze ne ispune, prijeti tužba. Ovo je ozbiljna stvar i nitko se ne može praviti da ne zna – kazao je.

Inicijativa je naglasila da njihov pokret nema političku pozadinu. – Nismo ni lijevo ni desno. Ovo nije politika, ovo je borba za naš grad, za zdravlje i budućnost naše dice – rekao je Blaž Limić.

Svoj stav iznijela je i Daniela Weber, naglašavajući da su građani strpljivo čekali reakciju institucija. – Pristojno smo čekali sedam dana nakon odluke Vlade, nadali smo se da brod neće ostati, ali naša očekivanja su se obistinila – kazala je.

Prosvjed je podržao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je stigao na Prokurative. Našli su se tu i drugi političari poput Mostovog Mira Bulja ili gradskog vijećnika Damira Barbira.

Građani okupljeni pod geslom “Zajedno dižemo glas protiv trovanja Splita i budućih generacija” poručili su kako neće stati dok ne dobiju jasne i transparentne odgovore o sudbini broda i potencijalnim prijetnjama po zdravlje stanovnika Splita.