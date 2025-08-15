Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"

Ratovi u svijetu bili su glavna inspiracija za propovijedi diljem marijanskih svetišta.

Da će pregovori između Rusije i SAD-a uroditi mirom, a da Izrael je zaboravio patnje svog naroda pa sad isto čini drugima - poručio je riječki nadbiskup.

Sve je iz prvog reda slušao premijer, a Mate Uzinić se dotaknuo i obljetnice Oluje.

Svijetu ne trebaju nove ideologije, iz Marije Bistrice poručio je nadbiskup Dražen Kutleša.

Najžešće je bilo u Sinju. Od odgovora na prozivke zbog govora izbornika Zlatka Dalića do Thompsonovih koncerata.

"Neka pate, i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav, prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu, vaša radost i zajedništvo koje je posebno zablistalo na koncertima našega Thompsona u Zagrebu i Sinju", poručio je vjernicima fra Marinko Vukman, sinjski gvardijan.

U glazbenom duhu završila je propovijed u Rijeci. Uzinić je citirao pjesmu Arsena Dedića i Gabi Novak, piše Dnevnik.