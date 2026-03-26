Žestok tjedan pred vaterpolistima Jadrana, u Split stiže Panathinaikos

Teški, ali uzbudljivi dani su pred vaterpolistima Jadrana, koji će u samo pet dana odigrati dvije vrlo bitne utakmice.

Najprije ih u subotu (18.00) očekuje uzvratni susret četvrtfinala Eurokupa protiv grčkog Panathinaikosa. Podsjetit ćemo vas: hrvatski prvak brani u Poljudu pobjedu iz Atene od 11:10.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A onda, nakon europskih uzbuđenja slijedi susret u domaćem prvenstvu protiv dubrovačkog Juga u srijedu, 1. travnja.

No, bit će još vremena za najavu dalmatinskog derbija, pa idemo korak po korak.

Najprije – jaka grčka momčad koja se silno pojačala ovo ljeto. Kapicu zeleno-bijelih nose brojni sadašnji ili bivši reprezentativci, poput: američkog vratara Weinberga, perfektnog braniča Skoumpakisa, pa crnogorskog centra i bivšeg jadranaša Banićevića, odličnog reprezentativca Gkiouvestisa...

Iako su jadranaši u blagoj prednosti, opreza nikad dosta, jasno će i trener Jure Marelja.

- Naravno da je realno očekivati prolaz dalje, ali treba biti itekako oprezan. To je momčad koja je pokazala da ima jako visoku kvalitetu na određenim pozicijama. Međutim, mislim da su nas u jednom trenutku i previše respektirali i bili u prevelikom grču, nažalost mi to nismo iskoristili u napadu koliko smo mogli. Naravno, pobjeda je pobjeda i nema žaljenja za propuštenim prilikama. Mislim da će u ovoj utakmici biti opušteniji i treba biti jako oprezan, pogotovo na startu.

Osim kvalitetnog početka, što će biti ključ za pobjedu?

- Uvijek obrana. Svesti utakmicu na što više pozicioniranih obrana, a u napadu spriječiti njihovo pozicioniranje u obrani, jer su nam u Ateni stvarali dosta problema s tom M zonom, s visokim blokovima pa smo teško nalazili rješenja. Dakle, obrana i tranzicija.

Dosta ste uložili u toj prvoj utakmici energije u plivanje...

- Da, jer taj statički vaterpolo njima odgovara. Kad mi napravimo disbalans njihove obrane, posebno u prvim fazama napada, tada se otvaraju rupe.

Kakvo je stanje s momčadi, jeste li zadovoljni?

- Zadovoljan sam formom, svi su spremni. Ovo je ta faza prvenstva di više fizička spremna nije presudna, već čistoća glave i motiv koji sigurno neće nedostajati. Akumulirali smo dosta utakmica i treninga u posljednje vrijeme, prema tome, mir će biti ključan, s obzirom na težinu utakmice, mogući sudački kriterij i pune tribine.

Koliko ima vremena i prostora misliti na Juga?

- Nema. Najvažnija je prva sljedeća utakmica.

U lijepoj ste prilici, biti među najbolja četiri u Eurokupu.

- Velika bi stvar bila za klub, igrače, nas u stručnom stožeru i grad. No, nikom nije obećano to mjesto. Tim više što je protivni takav kakav je, čak u nekim situacijama, pružaju bolju igru u gostima, nego doma. Ipak, ako pružimo našu najbolju igru, siguran sam u prolaz – zaključio je trener Jure Marelja.

Kapetan Zvonimir Butić donio je svojoj momčadi pobjedu iz Atene, pogotkom u zadnjoj sekundi, a ovako je najavio susret u Poljudu:

- Prvo poluvrijeme je gotovo, vodimo jedan razlike, ali ne mora to biti presudno. Nastojat ćemo iz prošle utakmice ponoviti tu čvrstu obranu, s Bijačom koji je bio na vrhunskoj razini. Ritmom i agresijom ih umarati, mislim da imamo dužu klupu i da smo bolje posložena momčad pa ako ih uvedemo u jedan ritam plivanja, da izbjegnemo tu statičnu igru, možemo okrenuti utakmicu u našu korist.

Grci nemaju što izgubit, bit će opušteniji?

- Svašta se može dogoditi. Uvjereni smo da ćemo biti mirni i pravi kao i u svim situacijama do sada.

Kakvo je ozračje u svlačionici, je li momčad svjesna važnosti utakmice?

- Da, kohezija je na najvećoj razini. Vaterpolo nam je i inače jedina tema, posebno sada. Doslovno živimo za ovakve utakmice. Ovih tjedan dana nam je presudno: glavama i fizički smo tu. Mislim da će utakmica biti vrhunska kao sve ove do sada. Nadamo se uspjehu i prolasku dalje. Sigurno će nam biti lakše s punim tribinama pa ovim putem pozivam publiku na poljudski bazen – zaključio je Zvonimir Butić.

Odlična atmosfera je bila u Grčkoj, potvrdio je to Mislav Ćurković koji je rekao:

- Atmosfera je bila super, pune tribine bilo je gušt igrati u takvom ambijentu, što nas je dodatno motiviralo da uđemo još čvršće u utakmicu. Nadam se da će tako biti i u našem bazenu.

Ostaje li žal za mogućom većom pobjedom?

- Bitno je da smo pobijedili, ne razmišljamo o tome je li moglo biti više. Mislim da smo puno bolja momčad i da smo spremniji. Vjerujem opet u našu pobjedu.

Kako ste vi zadovoljni sa svojom sezonom do sada?

- Zadovoljan sam, nakon operacije i svega, konačno prva prava sezona. Igram koliko mogu, odnosno koliko trener traži od mene – zaključio je Mislav Ćurković.