Ženu napao medvjed, spasila ju je kopča za kosu: "Sjećam se kako me bacao uokolo..."

Kopča za kosu Kanađanke Vanesse Chaput djelomično joj je spasila život tijekom napada grizlija prošlog mjeseca, prenosi Index. Napad se dogodio u večernjim satima 30. lipnja, na asfaltiranој stazi Trans Canada Trail, prema podacima Yukon Conservation Officer Services.

Vanessa (24) je u to vrijeme trčala sa svojom njemačkom ovčaricom Lunom. Kada su ušle u zavoj, naišle su na tri medvjeda, a četvrti se skrivao negdje u blizini. Njezin je pas uspješno otjerao dva manja grizlija, no veliki mužjak je skočio na Vanessu dok se skrivala iza stabla.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Vanessina glava završila je u njegovim čeljustima, no njezina kopča za kosu ga je uplašila. "Medvjed me oborio, uhvatio mi glavu u svoja usta i završila sam na tlu. Osjećaš se poput krpene lutke i ništa ne možeš učiniti. Sjećam se kako me bacao uokolo," prepričala je Vanessa. Rekla je da je medvjed zdrobio kopču, a opruga se raspala u njegovim ustima.

"Iznenađena sam time koliko sam sreće imala"

U kombinaciji s Luninim lajanjem, to je rezultiralo bijegom grizlija s mjesta događaja. Zatim je Vanessa krenula prema autocesti kako bi nazvala hitnu službu.

Ozlijeđeni su joj kralježnica, bedra i ruke, uz oštećenje živaca, što je dovelo do 10 dana hospitalizacije, a dobila je i više od 30 šavova. "Veoma sam iznenađena koliko sam imala sreće," rekla je za TODAY. "Iznimno sam zahvalna što je Bog pazio na mene tog dana.

Ne krivim medvjede za ono što se dogodilo i ne krivim ni svog psa ni sebe. Bila sam na krivom mjestu u krivo vrijeme i to se moglo dogoditi bilo kome", dodala je.

Medvjedi su uspavani

"Službenik za zaštitu prirode odmah je odgovorio na početnu prijavu i po dolasku na mjesto događaja uspavao medvjeda koji se nalazio na točnoj lokaciji napada. Službenik je naknadno dobio informaciju da je u napad bilo uključeno više medvjeda. U interesu javne sigurnosti, obližnji kamp je evakuiran i zatvoren. Još tri medvjeda koja odgovaraju opisu pronađena su u području i dva su uspavana.

Još uvijek se ulažu napori da se pronađe četvrti medvjed. Službenici nadziru područje i koriste različite alate, uključujući helikoptere i dronove, kako bi nastavili potragu za preostalom životinjom. Provode se potpune obdukcije medvjeda uključenih u ovaj događaj. Skupina je mješovitog sastava po dobi i spolu", glasi priopćenje YCOS-a (Yukon Conservation Officer Services) objavljeno na Facebooku.