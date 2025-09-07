Ženski balotaški spektakl u Dalmatinskoj zagori: Više od 60 timova odazvalo se humanitarnom turniru

Udruga Klape Hrvace i ove godine, treći put za redom, organizira humanitarni turnir u balotama za žene. Tako je danas od 18 sati održano i finale ovog humanitarnog turnira.

Kao i protekle dvije godine, i ove godine bio je veliki interes za turnir na koji se prijavilo više od 60 timova.

Ovaj događaj ujedno je prilika obiteljima za jednodnevni izlet u Hrvace.

"Ograničeni smo vremenom, jer se turnir održava samo jedan dan, tako da smo i broj ekipa ograničili na maksimalno 64", istaknuo je predsjednik Udruge Joško Galić.

"Ambijent na Privozu je zaista idealan za obiteljska druženja, tako da se nadamo kako će i ove godine doći brojne obitelji i uživati ne samo u natjecanju, već i u prirodi. Zanimljivo je da nam se na turnir prijavljuju ekipe iz cijele Cetinske krajine, ali i šire, iz cijele Splitsko-dalmatinske županije", dodala je Julija Galić, voditeljica klapa Cetinjanke i Cetinjani.

Ove godine sredstva prikupljena od kotizacija namijenjena su za rješavanje stambenog problema višečlane obitelji koja se doselila na područje općine Hrvace.