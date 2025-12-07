Ženska mreža Hrvatske zahtjeva odgovornost Vlade nakon 18. femicida ove godine

Ženska mreža Hrvatske obratila se pismom Vladi RH u kojem traže odgovornost nakon 18. femicida ove godine.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Jučer je u Hrvatskoj ubijena još jedna žena — osamnaesti femicid ove godine. Svaki od ovih zločina znači izgubljeni život žene koja je imala pravo na sigurnost. Ovi slučajevi nisu pojedinačni; oni potvrđuju kontinuirani obrazac rodno uvjetovanog nasilja koji institucije nisu spriječile.

Posebno je zabrinjavajuće da se ovaj femicid dogodio u trenutku kada u hrvatskim gradovima skupine muškaraca javno zahtijevaju ukidanje ustavom zajamčenih prava žena na ravnopravnost. Društvena klima u kojoj se dovode u pitanje temeljna ženska prava povezana je s tolerancijom nasilja i izostankom stvarne zaštite.

Analiza femicida u Hrvatskoj godinama pokazuje isto: u većini slučajeva postojali su jasni pokazatelji visokog rizika — prethodne prijave nasilja, prijetnje i obrasci kontrole. Žene su upozoravale na opasnost, a institucije nisu reagirale pravovremeno ni koordinirano. Prema međunarodnim standardima, femicid je predvidiv i sprječiv kada sustav funkcionira.

Za ovakvo stanje izravno je odgovorna Vlada Republike Hrvatske, koja unatoč obvezama iz Istanbulske konvencije i nove EU Direktive o suzbijanju nasilja nad ženama, nije osigurala učinkovit zakonski i strateški okvir za zaštitu žena. Nacionalni plan do 2029. godine, donesen bez adekvatne rasprave i bez sredstava za provedbu, ne sadrži ključne preventivne mjere. Prevencija je u praksi i dalje zanemarena.

Zakonski okvir ostaje fragmentiran, a nasilje nad ženama i dalje se pretežno tretira kao prekršaj, što je u suprotnosti s europskim standardima i onemogućuje učinkovitu zaštitu.

Sustav ne sprječava nasilje — i posljedice su smrtonosne.

Stoga ponavljamo svoje zahtjeve:

Hitno osnivanje stručne radne skupine koja će predložiti nova zakonska i strateška rješenja u skladu s EU Direktivom i najboljim praksama drugih država.

Donošenje jedinstvenog zakona koji regulira sve oblike nasilja nad ženama, uključujući femicid, te jasno definira da se nasilje nad ženama sankcionira u kaznenoj, a ne prekršajnoj sferi.

Donošenje Nacionalne strategije usklađene s Istanbulskom konvencijom, s jasno razrađenim preventivnim mjerama i osiguranim sredstvima za provedbu.

Žene u Hrvatskoj imaju pravo na život bez nasilja. Država ima obvezu to pravo osigurati djelotvornim, a ne samo deklarativnim politikama.

Koliko još žena mora umrijeti da se Vlada pokrene?!"