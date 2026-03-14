Ženska košarkaška reprezentacija upisala poraz od Danske

Ženska košarkaška reprezentacija Hrvatske doživjela je u petom susretu skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. drugi poraz. I ovoga puta od Hrvatske je bila bolja Danska koja je slavila rezultatom 81:61.

Prva četvrtina završila je vodstvom Danske 22:15. Napadački skok i agresivna obrana bili su glavni aduti Dankinja. Hrvatska je s druge strane igrala jako dobro u obrani, no u napadu je imala dosta problema i velik broj izgubljenih lopti. Trica Mihaele Lazić za zaostatak od 4 poena (24:20) probudila je nadu da utakmica može otići u egal, no Danska je odgovorila serijom od pet poena (29;20) nakon čega je kontrolirala rezultat i ritam utakmice. Istina, Hrvatska se u završnici prvog poluvremena približila na 36:31 te promašila napad za minus tri. Nakon tog hrvatskog bljeska Danska se posložila i do velikog odmora otišla na 40:31.

Otvaranje drugog poluvremena donijelo je iste probleme Hrvatskoj. Napad je štekao, a Danska je imala raspoložene Okosun i Forman koje serijom 7-0 odvode domaćina na +16 (47:31). Mia Vukšić je s dvije trice prepolovila dansku prednost na 49:41 da bi se do kraja treće četvrtine domaće igračice agresivnom igrom odvojile na kapitalnih +19 (66:57). U posljednjih 10 minuta nije bilo većih rezultatskih promjena, završilo je 81:61.

U hrvatskim redovima Mihaela Lazić je uz 18 poena imala po četiri skoka i asistencije te dvije osvojene lopte. Ana-Marija Begić je ostvarila double-double učinak (12 poena, 11 skokova), dok je Nina Novak uz 8 poena imala 6 skokova. Kod Danske prednjačile su Julianna Okosun s 23 koša i 13 skokova, Frida Formann s 22 poena i Sarah Mortensen s 15 poena i 10 skokova.

Nakon pet kola Hrvatska, Danska i Grčka imaju omjer pobjeda i poraza 3:2, pri čemu su oba poraza Hrvaticama nanijele Dankinje. U ovom ciklusu kvalifikacija naše djevojke očekuju još gostujuća utakmica kod Sjeverne Makedonije u utorak 17. ožujka (18 sati, MaxSport), dok će Grčka u zadnjem kolu dočekati Dansku. Kako u drugi krug kvalifikacija idu pobjednici te drugoplasirani iz svake od sedam skupina, kao i tri najbolje trećeplasirane momčadi, Hrvatska bi već večeras, ovisno o rezultatima drugih utakmica, mogla proći u drugi krug natjecanja.