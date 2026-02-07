Žene s onkološkim dijagnozama osnovale klapu i već godinu dana dijele pjesmu, radost i zajedništvo: "Ponosni smo na vas"

Ženska klapa Caspera, sastavljena od članica Udruge Caspera – žena koje su se u životu suočile s teškim onkološkim dijagnozama – obilježila je prvu obljetnicu svoga djelovanja nastupom koji je još jednom potvrdio koliko je ova priča posebna, vrijedna i inspirativna.

Godina dana prošla je od trenutka kada su se prvi put okupile, bez glazbenog predznanja, bez iskustva klapskog pjevanja, ali s jasnom željom – pjesmom liječiti sebe i druge. Danas, dvanaest mjeseci kasnije, Klapa Caspera zvuči sigurno, uigrano i emotivno snažno, a njihov nastup povodom obljetnice bio je pravi mali rođendanski poklon – i njima samima i svima koji prate ovu priču od početka.

Voditeljica Marija Vukušić

Iz Udruge Caspera nisu skrivali ponos. U objavi povodom obljetnice istaknuli su koliko su članice klape uložile truda, rada i upornosti, naglašavajući da je upravo ta predanost razlog zbog kojeg danas sve ima smisla. Posebnu zahvalu uputili su voditeljici klape Mariji Vukšić, čije su znanje, strpljenje i ljudska toplina od samog početka bili temelj napretka cijele skupine.

Klapa Caspera u godinu dana postala je mnogo više od glazbenog projekta. Postala je prostor podrške, međusobne brige i snage, mjesto gdje se dijele i note i životne borbe. Pjesma „Pismom me izliči“, koju su izvele i povodom obljetnice, simbolično je sažela cijelu njihovu priču – glazbu kao lijek, glas kao otpor i zajedništvo kao najveću snagu.

Zajedništvo koje liječi

Iako je iza njih tek prva godina, jasno je da Klapa Caspera ima budućnost. Ne samo na pozornicama i smotrama, nego i u srcima onih koji u njihovoj priči prepoznaju poruku da ni bolest ne mora biti kraj – nego početak nečega novog i lijepog.

Jedna godina je iza njih. Pjesma je tu. Osmijeh također. A pred njima, kako i same poručuju, tek dolaze nove godine – s pjesmom, radošću i zajedništvom koje liječi.

"Bravo, cure. Ponosne smo na vas", poručuje Udruga Caspera.