Kada pjesma postane lijek: Klapa koja je rođena iz borbe s bolešću

Ove žene život nije pomazio, ali nisu se dale. Nisu odustale od normalnog života. Pokazale su karcinomu zube i dale sve od sebe da iz borbe s opasnim protivnikom izađu kao pobjednice. Unatoč teškim dijagnozama, nisu dale da ih to baci na dno. Okupile su se u Udrugu Caspera i pokazale da još imaju mnogo toga za dati.

U udruzi se druže uz različite aktivnosti, a jedna od najnovijih je i ženska klapa. U njoj se okupilo njih 14, a u svega nekoliko mjeseci djelovanja postigle su ogroman uspjeh i imale prve nastupe. Moramo reći da je uglavnom riječ o ženama koje se inače nisu bavile pjevanjem. Note su većini bile nepoznanica, no sve su prepreke uspješno savladale i pokazale da i ovo mogu.

„Ideja o klapi se rodila prije čak više od dvije godine. Gledala sam film o ženama vojnika koje su osnovale zbor dok su im supruzi na terenu. Bilo je svakakvih osuđivanja, ali su postale ultra popularne. Upravo gledajući taj film došla sam na ideju da bi mi mogle osnovati klapu onkoloških pacijenata. Ideja se provlačilo cijelo vrijeme, stalno je bila tu negdje dok smo radile na raznim projektima, a prošle godine kad nam se pridružila još jedna članica, počele smo baš intenzivno o tome razgovarati“, ispričala nam je o tome kako se rodila ideja za klapu Sonja Grgat, predsjednica Udruge Caspera.

Krenule u veljači

Uskoro ih je došao poslušati Srećko Damjanović. Prijavilo ih se 14-15 za klapu, a on ih je svrstao po glasovima te preporučio Mariju Vukšić za voditeljicu.

„Krenule smo s probama u drugi mjesec i sastajemo se dva puta tjedno. Ja trenutno zbog raznih obveza nisam članica klape, ali planiram se pridružiti. Mislim da je od ničega nastala jako lijepa priča, a voditeljica Marija je predivna – puna znanja i bezgraničnog strpljenja. Toliko su sretne, zadovoljne i toliko su toga postigle u tako malo vremena“, kazuje nam Sonja.

Već planiraju nastupe za ovo ljeto, a led su probile nastupima u staračkom domu i prilikom otvorenja Parka života u KBC-u Split.

„S toliko požrtvovnosti i ozbiljnosti su pristupile cijelom projektu, uz sve zdravstvene probleme koje imaju. Disciplinirane su i redovite na probama, a Marija ih drži na okupu“, kaže nam za kraj Sonja.

Marija Vukšić je niz godina pjevala u klapama i vodila klape, a sada je odlučila da će se posvetiti upravo vođenju klape.

„Preporučio me Srećko Damjanović i moram iskreno reći da nismo ništa očekivali. Riječ je o 14 žena koje nikada nisu pjevale, ali uspjele smo doći do troglasja. Troglasno pjevanje a capella koje nisu nikad pjevale je ogroman uspjeh. Note im nisu bile poznate, ali zato uče sve po sluhu. Imaju u rukama papir, ali on je tu samo radi teksta. Upravo zato je cijela priča još veće postignuće, a napredak je ogroman“, kaže nam Marija.

Nije bilo lako nekada „ubosti“ ton, ali ove uporne i vrijedne žene sve su uspjele. Na oba svoja nastupa zaradile su ovacije, publika je jednostavno bila oduševljena.

Nekoliko generacija žena

U klapi je nekoliko generacija žena – najstarija ima 75 godina, najmlađa 40-ak. Voditeljici je tek 27.

„Prelazimo lagano na ti, iako moram priznati da mi je jako teško jer imam puno poštovanja prema njima i njihovim dijagnozama“, kazuje nam voditeljica Marija te ističe da je članice klape cijene i poštuju, a i svoje slobodno vrijeme doma koriste za vježbanje.

„I do sada su u udruzi imale različite aktivnosti, ali ovo je posebna priča. Još su se više povezale, znaju kada koja ima pregled ili terapiju, međusobno se bodre“, kaže nam dalje sugovornica.

Sastaju se u prostorima udruge, a već za ovo ljeto planiraju sudjelovati na smotrama klapa po Dalmaciji. E da, ako se pitate koje ime nosi klapa, samo ćemo reći da nije bilo dvojbe, dijeli ime s udrugom koja ih je i spojila.

„Moram reći da su pune pozitive, unatoč svojim dijagnozama“, kaže nam za kraj Marija Vukšić, a mi moramo dodati da je ovo zaista lijep primjer kako se iz nečeg ružnog može roditi nešto lijepo. Sve ih je spojila bolest, ali one joj nisu dale da ih spriječi u uživanju u životu.