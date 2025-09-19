Žene, ne propustite: Pregled mobilnim mamografom na otocima zahvaljujući sredstvima prikupljenim na utrci Race for the Cure

Na inicijativu Županijske lige protiv raka te zahvaljujući suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije i Domom zdravlja Splitsko dalmatinske županije, na Visu 23. rujna i na Šolti 24. rujna organiziraju se preventivni pregledi mobilnim mamografom.

Biti će pregledan maksimalan broj žena koji aparat može snimiti tijekom jednog dana. Dosada je prijavljeno je više od 100 žena, a pozivamo sve zainteresirane žene s područja Visa i Šolte da se jave patronažnoj sestri pri Domu zdravlja u svom mjestu kako bi popunile i posljednja slobodna mjesta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je akciji koja je započela prošle godine na području Dalmatinske zagore na poticaj Županijske lige protiv raka, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, od kojega je iznajmljen mamograf.

Preventivni pregledi dojki mobilnim mamografom na području Vrlike, Muća, Zagvozda te Lovreća organizirani su prošle godine, u koordinaciji s podružnicama Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije. Tada je pregledano 178 žena u dobi od 38 do 80 godina.

Važno je naglasiti kako je značajan broj žena obavio mamografski pregled prvi put u životu.

Život u manjim mjestima i na otocima ima svoje izazove, posebice u pogledu zdravstvenih usluga i dostupnosti mamografskih pregleda. Stoga su ovakve preventivne akcije od iznimne važnosti, a ujedno pokazuju koliko je potrebna njihova redovita provedba.

Akcija se realizira do sada prikupljenim sredstvima od registracija za humanitarnu utrku Race for the Cure koja se održava u Splitu, a posvećena je ženama oboljelima od raka dojke.

Kako bi se pregledi nastavili i u idućim godinama te se spasili životi naših bližnjih, susjeda i prijatelja, pozivamo vas da i ove godine 5. listopada sudjelujete u utrci/šetnji te postanete dio ovog velikog humanitarnog projekta.

Prijavite se na www.raceforthercure.eu