Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije

Tijekom rutinske policijske intervencije zbog prijave nasilja u obitelji je u subotu navečer preminuo muškarac, u međimurskom mjestu Peklenica. Okolnosti smrti 51-godišnjeg muškarca bit će utvrđene detaljnom obdukcijom, potvrdila je Policijska uprava međimurska.

Prema riječima glasnogovornika PU međimurske Radovana Gačala, policija je na teren izašla nakon što je sestra preminulog prijavila da je zlostavlja njezin godinu dana mlađi brat B.S. Policajci su zatekli muškarca kako verbalno zlostavlja sestru, a on je s nasilnim ponašanjem nastavio i nakon njihovog dolaska.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Situacija je na mjestu događaja brzo eskalirala. Muškarac je počeo vrijeđati i prijetiti policajcima, a zatim je i fizički nasrnuo na jednog od njih i lakše ga ozlijedio. Zbog agresivnosti i napada, policijski službenici morali su primijeniti sredstva prisile, tjelesnu snagu i vezivanje, javlja Radio105.

U trenutku primjene prisile, korpulentnom muškarcu je iznenada pozlilo. Uočivši da mu je zdravstveno stanje narušeno, policajci su odmah prekinuli postupanje, skinuli mu lisice i započeli s reanimacijom.

Ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć, no unatoč naporima liječničkog tima, muškarac je preminuo. Iako je mrtvozornik nakon očevida utvrdio da pokojnik nema fizičkih ozljeda, zbog okolnosti u kojima je smrt nastupila, državni odvjetnik je naložio sudsku obdukciju. Neslužbeni izvori sugeriraju da je preminuli muškarac imao ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući sklonost konzumiranju alkohola.

Načelnik PU međimurske je formirao stručni tim koji će standardnom procedurom utvrditi je li postupanje policijskih službenika tijekom intervencije bilo u skladu sa zakonom.