Žena zatočila muža u kavezu: Pobjegao bos i krvav

Na sudu u Belgiji započelo je suđenje 47-godišnjoj državljanki te zemlje, A. V., optuženoj za višemjesečno zlostavljanje i zatočenje vlastitog supruga, koji je u teškom fizičkom stanju uspio pobjeći i potražiti pomoć kod susjeda.

Prema optužnici, muškarac je u ožujku ove godine bos, pothranjen i teško ozlijeđen pobjegao iz psećeg kaveza u kojem je bio zatočen te zatražio pomoć, nakon čega je obaviještena policija. Time je, kako navode istražitelji, započelo razotkrivanje dugotrajnog zlostavljanja.

Tužiteljstvo tereti optuženu da je supruga fizički zlostavljala udarajući ga raznim predmetima, uskraćivala mu hranu i medicinsku skrb te ga zaključavala u različite prostore, uključujući podrum, vrtnu kućicu i kavez za pse, prenosi Fenix magazin.

Prema navodima s ročišta, muškarac je bio prisiljen bos čistiti izmet oko 60 čivava, dok ga je supruga nadzirala putem kamere postavljene u kući. U sudskim spisima navodi se kako su pronađene snimke na kojima je optužena bilježila zlostavljanje i pritom se smijala.

Dva tjedna prije bijega, prema optužnici, supruga ga je polila kipućom vodom. Kada je policija stigla na mjesto događaja, branila se tvrdnjom da je njezin suprug depresivan, no tijekom istrage priznala je dio kaznenih djela koja joj se stavljaju na teret.

Odvjetnik oštećenog navodi kako je muškarac trpio mučenje najmanje godinu dana te je zatražio privremenu odštetu u iznosu od 10.000 eura. Tužiteljstvo za Belgiju za optuženu traži kaznu od osam godina zatvora.