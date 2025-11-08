Žena usmrtila muža udarcima sjekirom u glavu i ramena. Već je bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva bivšeg supruga

Selnica Šćitarjevska, malo mjesto poznato po rent‘a‘caru i parkinzima na svakom uglu zbog neposredne blizine zagrebačke zračne luke, jutros je bilo poprište strašnog zločina. Kako je objavila zagrebačka policija, 40-godišnja je žena u obiteljskoj kući oštrim predmetnom usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji.

Radi se o D. Š., otprije poznatoj organima progona, koja je prema neslužbenim informacijama rano jutros svog partnera, A. D., usmrtila udarcima sjekirom u glavu i ramena. Jutarnji list iz sudskih spisa doznaje da je i prije bila osuđivana zbog pokušaja ubojstva i nasilja u obitelji.

Presuda zbog pokušaja ubojstva donesena je 2009. godine, nakon što je nožem izbola bivšeg supruga s kojim ima i dijete. Tada je osuđena na tri godine zatvora, a bila joj je izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.

- Čovjek kojeg je tada izbola, njezin bivši, nakon toga je završio u invalidskim kolicima. Preminuo je otprilike tri godine kasnije - ispričao nam je jedan mještanin.

Osim toga, D. Š. je u četiri navrata bila i prekršajno kažnjavana zbog nasilja u obitelji, a 2018. godine je ponovno završila u istražnom zatvoru zbog prijetnji koje je uputila zamjenici Općinskog državnog odvjetnika velikogoričkog tužiteljstva. Povod je bio poziv za sudsko ročište koji je primila, a od tužiteljice je tražila da izbriše sve o njoj iz računala te je spominjala eksplozije. Tada je zbog stanja psihičkog zdravlja bila smještena u zatvorsku bolnicu, a do tada je također nekoliko puta bila prijavljivana zbog zloupotrebe opojnih droga i prijetnji.

- Znamo je odmalena, njezini su roditelji imali problema s alkoholom. Je li ona pila, ne znamo, pretpostavljamo da nije jer znamo da je zbog psihičkih zdravlja morala piti lijekove. Ali znamo da je taj čovjek koji je sada bio s njom imao problema s alkoholom. On je isto bio u zatvoru koliko mi je poznato, nakon toga je radio u inozemstvu, a onda se vratio ovdje. u posljednje je vrijeme bio s njom, no nije nam poznato jesu li zajedno živjeli. No, kako da vam kažem, oboje su bili možda malo problematični, iako u mjestu nisu radili problema, kazala je druga mještanka.

Kuća u kojoj je došlo do ubojstva nalazi se na osami, usred polja i šume, a do nje vodi šumski put pored brze ceste. Na verandi su se jutros mogle vidjeti boce alkoholnih pića, a kako kažu mještani koji su poznavali par, ubijeni je bio poznat po problemu s alkoholom, piše Jutarnji list.