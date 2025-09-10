Žena umrla nakon uboda stršljena, nije joj bilo spasa

Stanovnica sela Rsavci kod Vrnjačke Banje u Srbiji M. M. (38), majka dvoje djece, tragično je preminula u utorak u prijepodnevnim satima nakon uboda stršljena.

Tragedija je potresla cijelo selo, a mještani ističu da nije bilo dovoljno vremena da se nesreća spriječi.

Nesreća se dogodila iznenada, a stršljen je ženu ubo u predjelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njezina zdravstvenog stanja, piše Blic.

Unatoč pokušajima da joj se pruži pomoć, nije joj bilo spasa.