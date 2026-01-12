Žena u kući zatekla nepoznatog muškarca iz Dalmacije, provalio je i spavao unutra. Uhićen je

U subotu, 10. siječnja, 64-godišnja hrvatska državljanka je dolaskom u Policijsku postaju Dubrovnik prijavila kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora.

U svojoj prijavi je navela kako je nepoznata osoba 7. siječnja ušla u otključanu sobu za iznajmljivanje koja se nalazi u sklopu kuće u Zatonu gdje je boravila do datuma prijave, odnosno do 10. siječnja.

Očevidom na mjestu događaja su uočeni tragovi boravka i korištenja sobe i zajedničke kuhinje, a osim toga, unutar sobe je pronađeno više novih odjevnih predmeta s magnetskom zaštitom od krađe.

Istog dana, u poslijepodnevnim satima, uhićen je 47-godišnji hrvatski državljanin s područja Splitsko-dalmatinske županije koji je, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, kazneno prijavljen za dva kaznena djela, odnosno narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora i kazneno djelo krađe.

U sklopu kriminalističkog istraživanja je utvrđeno iz koje su trgovine otuđeni odjevni predmeti i oni će biti vraćeni oštećenim vlasnicima.