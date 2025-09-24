Žena teško ozlijeđena dok je plivala. Ima polomljena rebra. Evo što joj se dogodilo

U utorak 23. rujna 2025. godine oko 17:10 sati Policijska postaja Hvar zaprimila je dojavu Lučke kapetanije Hvar o ozljeđivanju strane državljanke koja je plivala u uvali kod otoka Sv. Klement - Pakleni otoci.

Prema dosad prikupljenim informacijama, oštećena je zadobila teže tjelesne ozljede u vidu prijeloma rebara od manjeg plovila koje se kretalo u uvali. Nakon pružene hitne medicinske pomoći na Hvaru, prevezena je u KBC Split na daljnje liječenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Provodi se kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim njemačkim državljaninom koji je upravljao plovilom radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.