Žena svjedočila podmetanju požara u Makarskoj: "Bilo je jako blizu kuća i zgrada"

Javna vatrogasna postrojba grada Makarske podijelila je video koji je snimila sugrađanka, a na kojem navodi kako je upravo svjedočila podmetanju požara.

Vatrogasci su odmah pozvani na teren te je požar brzo ugašen, međutim, vatra je mogla zahvatiti i veći dio šume te maslinika.

Radi se o lokaciji pored Osnovne škole Stjepana Ivičevića, a Mario Čović, zapovjednik JVP Makarska, kazao nam je kako istragu oko ovog slučaja vodi policija.

– Žena koja je snimila požar rekla je kako je vidjela nekoga da je bježao, zato smo dojavu i dobili jako brzo. U blizini ima jedan dio šume i maslina, a sve je i jako blizu kuća i zgrada, istaknuo je Čović za Makarsku danas.