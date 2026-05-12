Nije 10 tisuća: Znanstvenici otkrili koliko koraka dnevno pomaže da se kilogrami ne vrate

Novo istraživanje sugerira da bi upravo svakodnevno hodanje moglo igrati ključnu ulogu u održavanju izgubljenih kilograma, a brojka koja se stalno ponavlja je oko 8500 koraka dnevno.

Preliminarna sustavna analiza 14 studija, objavljena u časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health, pokazala je da su osobe koje su uspjele zadržati postignutu težinu nakon dijete uglavnom nastavile hodati oko 8500 koraka dnevno ili više. S druge strane, manji broj koraka bio je povezan s ponovnim dobivanjem kilograma.

Znanstvenici su analizirali kako se dnevna aktivnost mijenjala tijekom faza mršavljenja i održavanja težine u programima za pretilost temeljenima na promjeni životnog stila.

Sudionici su na početku u prosjeku hodali oko 7200 koraka dnevno. Tijekom faze mršavljenja broj koraka povećao se na oko 8400 do 8500 dnevno, uz prosječan gubitak težine od približno četiri posto.

No najzanimljiviji dio istraživanja pojavio se tijekom kasnije faze održavanja težine. Upravo oni koji su nastavili održavati višu razinu svakodnevnog kretanja imali su veće šanse da ne vrate izgubljene kilograme.

Stručnjaci upozoravaju da održavanje težine nije samo pitanje volje nego i biologije. Kirurg i liječnik specijaliziran za pretilost Yen-Yi Juo objasnio je za Newsweek da se tijelo prirodno opire dugoročnom gubitku kilograma.

“Održavanje težine zahtijeva svladavanje prirodne sklonosti tijela da sačuva ravnotežu, u ovom slučaju tjelesnu masu, dok je sam gubitak kilograma često jednostavnija, kratkoročna intervencija”, rekao je.

Dodao je da tijelo nakon mršavljenja prolazi kroz hormonalne i metaboličke promjene koje potiču povratak stare težine. Povećava se osjećaj gladi, metabolizam se može usporiti, a tijelo troši manje energije.

Ipak, redovita tjelesna aktivnost mogla bi pomoći u ublažavanju tih učinaka. Prema riječima stručnjaka, hodanje i druge vrste aktivnosti mogu pomoći u očuvanju mišićne mase i održavanju bazalnog metabolizma, što dugoročno olakšava održavanje težine.

Znanstvenici ipak naglašavaju da rezultati još ne dokazuju izravnu uzročno-posljedičnu vezu. Moguće je i da ljudi koji redovito hodaju istodobno bolje održavaju i druge zdrave navike, poput pravilne prehrane, kvalitetnog sna i praćenja tjelesne težine.