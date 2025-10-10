Žena se spetljala s mladim ljubavnikom, snimali su se. A onda je muž dobio snimke…

Udana žena spetljala se s mladićem koji je obavljao radove na njezinoj kući. No, njihova tajna ljubavna veza brzo se pretvorila u pravi pakao.

Mladić (23) je ovih dana završio s optužnicom kojom ga terete za krađu, računalnu prijevaru i zloporabu snimki eksplicitnog spolnog sadržaja. On je, naime, u travnju ostao prespavati u kući ljubavnice (38) u Zagrebu čiji je suprug bio na putu u inozemstvu, pa ju drsko pokrao.

Uzeo joj je mobitel, 800 eura, novčanik s kreditnim karticama i osobnim dokumentima nje i djece, pa je potom uz pomoć mobilnog bankarstva s njenih računa na svoje prebacio 8400 eura. No, to nije bilo sve što je učinio.

“U cilju da obezvrijedi njenu intimu, putem WhatsApp aplikacije sa svog broja na broj koji koristi suprug poslao je više videozapisa spolnih odnosa s njom, koje su snimili za vrijeme intimne veze uz obostrani pristanak.

Istog je dana na Instagramu, koristeći javni profil ljubavnice, objavio videozapis na kojem ga ona oralno zadovoljava, uz komentar “varanje muža”. Potom je, koristeći njenu službenu e-mail adresu, poslao videozapis njihova spolnog odnosa njenoj kolegici”, navodi se u optužnici, piše Danica.

Mladić kaže kako su stupili u intimne odnose kad je on izvodio građevinske radove na njihovoj kući u Zagrebu. Znao je da je udana i ima djecu, ali rekla mu je da joj fali seks jer joj je suprug otišao poslom u inozemstvo. Tijekom istrage priznao je da je uzeo novčanik i mobitel i da je slao snimke seksa.

“Da, jesam, uzeo sam. Ja sam dosta uložio u njenu kuću jer sam tijekom izvođenja radova financirao materijal, pa sam uzeo te kartice da isplatim šta mi duguje. S njom sam nastavio intimnu vezu i nakon što me je kazneno prijavila”, tvrdi mladić.

Žena je pak u istrazi zaključila kako joj je htio napakostiti i osramotiti ju jer je očekivao više od njihove veze: “Mislim da je očekivao i da će se suprug htjeti razvesti od mene kad vidi snimke seksa”.

“Podnijela sam kaznenu prijavu protiv njega. Nakon toga, čuli smo se s vremena ne vrijeme, javljao mi se. Vidjeli smo se možda dva do tri puta, išli smo na kavu, ali nismo nastavili intimnu vezu“, priznala je žena koja traži ukupnu odštetu od 10.000 eura.