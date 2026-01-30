Žena sa splitskim registracijama autom pokosila staricu od 86 godina. Baka je teško ozlijeđena

Jučer, 29. siječnja u 13 sati u Šibeniku, u Ulici kralja Zvonimira, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 40-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka, vršeći radnju vožnje unatrag s parkirališnog prostora, poduzela radnju, a da se prethodno nije uvjerila može li ju započeti bez izazivanja opasnosti za ostale sudionike u prometu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o brzini i smjeru kretanja, uslijed čega je stražnjim dijelom automobila naletjela na pješakinju koja je u tom trenutku zakoračila na obilježeni pješački prijelaz.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Općoj bolnici u Šibeniku 86-godišnjakinji su okvalificirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 40-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.