Žena pronašla svoj dnevnik iz 80-ih. Zbog jedne rečenice trnci su prošli čitav TikTok

Žena je pronašla stari dnevnik i ostala zatečena kada je shvatila da jedan zapis star više od 40 godina ima neobičnu podudarnost s njezinom kćeri. Dok je čistila prije selidbe, Susie Milwit naišla je na dnevnik iz 1984. godine, a jedan datum posebno joj je zapeo za oko.

Susie Milwit (55) iz Virginije čistila je ormare kada je pronašla kutiju punu starih fotografija, čestitki i dnevnika. Odlučila je na trenutak zastati i prisjetiti se prošlosti. Rekla je da joj je čitanje dnevnika iz sedmog razreda, koji je vodila od kraja 1983. do sredine 1984., bilo “smiješno i pomalo neugodno”, jer su se većina zapisa vrtjela oko tinejdžerskih drama i simpatija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zapis koji ju je naježio

Stranica s datumom 28. veljače 1984. odmah joj je privukla pažnju.

“Morala sam to pročitati nekoliko puta jer nisam mogla vjerovati”, rekla je Milwit. “Odmah sam to fotografirala i poslala djeci u obiteljski grupni chat. Ipak, morala sam im prepisati što piše jer djeca više ne čitaju rukopis.”

U dnevniku je tog dana zapisala da je u školi bilo zabavno, a zatim dodala: “Danas je nekome rođendan, ali ne mogu se sjetiti kome.” U tom trenutku to joj nije značilo ništa posebno, no kasnije ju je zateklo jer je 28. veljače datum kada je 2001. godine rodila kćer Molly.

“Prošli su me trnci i malo sam se uplašila zbog spominjanja datuma i rođendana kojeg se tada nisam mogla sjetiti, a danas znam da je to rođendan moje kćeri”, ispričala je.

Još uvijek ne zna na koga je tada mislila, ali podudarnost joj se čini nevjerojatnom. Nitko drugi u obitelji nema rođendan tog dana.

Neočekivana popularnost na TikToku

Ovo otkriće podijelila je u videu na TikToku uz pitanje: “Koje su šanse?” Snimka se u nekoliko dana proširila i prikupila više od 4,4 milijuna pregleda te više od 571 tisuće lajkova. Dnevnički zapis star više od 40 godina iznenadio je i njezinu kćer Molly, koju su, kako kaže, također prošli trnci kada je čula za njega.

Sumnje i kritike

Reakcija je bilo na tisuće. Mnogi su bili oduševljeni slučajnošću, no dio ljudi posumnjao je u autentičnost zapisa. Neki su pitali zašto je taj unos napisan kemijskom olovkom dok su druge stranice ispisane običnom olovkom, a drugi su tvrdili da rukopis nije isti. Milwit je očekivala poneki neugodan komentar, ali nije mislila da će morati odgovarati tolikom broju skeptika.

“Iskreno, bila sam spremna na komentare o svom rukopisu ili pravopisu, ali nisam mislila da će se dovoditi u pitanje autentičnost. Bilo je zabavno čitati komentare i znati da ljudi troše vrijeme na tako detaljnu analizu. Voljela bih da sam toliko kreativna – a da je zapis lažan, sigurno bih si popravila gramatiku”, rekla je. “Nikad nisam očekivala da će moj dnevnik iz sedmog razreda postati hit na TikToku, ali tako je ispalo. Nadam se da će svatko u životu dobiti neki svoj mali znak.”