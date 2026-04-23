Žena pomazila psa po glavi, a onda je eskaliralo: "Vidio sam frajera u trenirci, cijelog nabijenog, s istetoviranim trnovom krunom na ruci"

- Nikad nisam ni pomislio da će mi čovjek prijetiti pištoljem na kućnom pragu zato što je moja žena podragala njegovog psa po glavi. Kao ni da će Općinsko državno odvjetništvo tako olako odbaciti kaznenu prijavu protiv te iste, evidentno rastrojene i opasne osobe, još uvijek je vidno šokiran stanar zagrebačkog naselja Sveta Klara bizarnim incidentom koji se odvio na Dan žena prošle godine, piše Jutarnji list.

Dva tjedna prije nezapamćenog kaosa, prisjeća se naš sugovornik u detalje, njegova je supruga šetala svog psa ulicom koja se nalazi nedaleko od obiteljske kuće u kojoj godinama žive. U jednom je dvorištu opazila pomeranca i maleno štene koji su dotrčali do ograde kako bi pozdravili njezina psa. Pustila je životinje da se ponjuše, a kako su joj psići bili slatki, i sama ih je pomazila pa produžila dalje.

- No dva tjedna kasnije, kada smo istom ulicom prolazili autom, vlasnica pomeranca je izjurila na cestu i počela napadati moju suprugu. Vrištala je da je htjela ukrasti njezina psa, napala ju je da se čak „maskirala kapom i sunčanim naočalama”. A dala nam je do znanja i da je sve prijavila policiji – kaže čovjek na pragu 50. godine.

Par joj je više puta ponovio kako joj ne žele zlo, kao i da slobodno pozove policiju jer ništa ne skrivaju. No bezuspješno...

- Ona se nikako nije htjela smiriti pa sam u trenutku, kada mi je već skočio tlak, viknuo: „Da, moja žena te hoće j***t.” I tada smo otišli svojim putem – priznaje muškarac koji je za ni pola sata proživio pakao.

Vlasnica pomeranca i njezin muž, ljudi koje ni ne poznaju od ranije, dojurili su do njihove kuće, vidno izvan sebe. Mladić u tridesetima krenuo je lupati po vratima na prvom katu, a sreća je njihovog sugovornika, kaže, što mu stari roditelji koji tamo žive nisu bili doma jer bi dobili infarkt.

Tip s tetovažom Isusove krune

- Izašao sam odmah van i vidio frajera u trenirci, cijelog nabijenog, s istetoviranim trnovom krunom na ruci. Bio je lud, urlao je: „Kome si ti dolazio kući, j*** ti mater, kome ćeš ti ženu j***t!” Ni ona se nije ništa bolje ponašala, derala se da će nas sve pobiti – tvrdi i dodaje da mu je posebno žao što je sve gledala i njegova prestravljena maloljetna kćer.

A pogotovo zbog idućeg detalja. Nakon grubih riječi, muškarac je iz trenirke izvukao pištolj i krenuo ga repetirati prema njemu i obitelji.

- Rekao sam mu da se smiri, na što je vratio pištolj u gaće, pa uzeo teleskopsku palicu i bokser iz torbe svoje žene. Nasrnuo je na mene, no napravio sam mu blokade pa nisam teže ozlijeđen. I moja ga je supruga pogodila čašom limunade u rame – nastavlja kronologiju incidenta.

- To što sam blokirao udarce očito ga je dodatno naživciralo i opet je posegnuo za pištoljem. No tada mu je prijatelj, koji ga je čekao na ulici, viknuo da prestane. Mi smo se potom zaključali u kuću i pozvali policiju, a oni su pobjegli. Kasnije sam od zaposlenika obližnjeg lokala saznao da su predali torbu s pištoljem nekom tipu u plavom Smartu – tvrdi.

Što se umalo pa kobnog dana dogodilo, Jutarnji list upitao je i policiju koja im je potvrdila da je 8. ožujka intervenirala na toj adresi, kao i da je 48-godišnjak podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog kaznenog djela prijetnje.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, temeljem prijave, proveli su i dovršili kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje, koji je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu. Prilikom podnošenja kaznene prijave za prijetnju, u sklopu tog kriminalističkog istraživanja, elementi kaznenog djela moguće krađe psa nisu utvrđeni – odgovorili su za Jutarnji list.

‘Pustili su ga za dva dana‘

No njihov je sugovornik ostao zgranut onim što se dogodilo na sudu. Doista, kaže, nije očekivao da će Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu odbaciti kaznenu prijavu protiv muškarca koji im je prijetio. I to s obrazloženjem da nema osnovane sumnje da je isti počinio prijavljeno kazneno djelo, iako je policiji predao bokser i teleskopsku palicu.

- Osumnjičeni je decidirano negirao da je kritične zgode imao pištolj i da uopće posjeduje pištolj. Njegove navode potvrđuju njegova supruga i svjedok – ustanovio je zamjenik općinskog državnog odvjetnika Renato Dereš, uz dodatak kako nije utvrđeno postojanje drugih svjedoka te da sporni pištolj nije pronađen.

- Dakle, on je rekao da nema pištolj i to je dovoljno. Pustili su ga za dva dana, a mi smo završili na bolovanju i cijeli mjesec proveli u vikendici da dođemo sebi. Ni danas žena i kći nisu zatomile tu traumu – govori.

Nakon svega osjeća se iznevjereno. Čuo je od drugih stanara Sv. Klare da vlasnica pomeranca i dalje ima ispade prema prolaznicima, kaže i da je jednog čovjeka napala jer je snimao ulicu mobitelom.

- Ne znam drogiraju li se oni ili što se tamo događa, ali ovo sve je poražavajuće. Baš me zanima kako bi sutkinja i državni odvjetnik reagirali da su njima tako došli na vrata – pita se razočarano.