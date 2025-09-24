Žena na dalmatinskom otoku izbušila gume na 20 automobila

Policajci iz Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjom hrvatskom državljankom.

Prema navodima policije, sumnja se da je 39-godišnjakinja početkom kolovoza ove godine na jednom parkiralištu na Ižu oštrim predmetom probušila po jednu gumu na čak 20 automobila. Na mjestu događaja proveden je očevid, a ukupna materijalna šteta nastala vlasnicima vozila procjenjuje se na oko 2.900 eura, prenosi Morski.hr.

Osim toga, osumnjičena se tereti i da je 5. rujna, također na Ižu, prišla parkiranom motociklu u vlasništvu 65-godišnjaka te ga namjerno srušila na tlo. Na motociklu su pritom nastala oštećenja koja se procjenjuju na više stotina eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 39-godišnjakinje je podnesena kaznena prijava zbog kaznenih djela oštećenja tuđe stvari. Jučer je, u zakonskom roku, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.