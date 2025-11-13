Žena mislila da se "obogatila", na kraju ostala bez novca na računu. Evo kako je nasjela na prevaru

Splitska policija zaprimila je prijavu osobe koju je telefonom nazvala nepoznata muška osoba. Pozivatelj ju je obavijestio da je na njezinu e-mail adresu poslana poruka u vezi s prometom kripto valutama. Nakon što je provjerila pristiglu poruku, u njoj je bilo navedeno da je ostvarila zaradu od 9.800 eura na osnovi trgovine kripto valutom .

Uslijedio je ponovni poziv nepoznate osobe, koja je oštećenu uvjerila da, radi isplate navodne dobiti, treba dostaviti IBAN broj svoje bankovne kartice te instalirati aplikaciju na mobilni uređaj. Oštećena je postupila po uputama, nakon čega su nepoznate osobe, koristeći se njenim podacima vezanim uz internet bankarstvo, izvršile neovlaštene prijenose novca. Ukupna materijalna šteta iznosi 1.000 eura.

"Još jednom pozivamo građane na oprez prilikom korištenja interneta i mobilnih aplikacija, osobito onih koje nude brzu zaradu.

Ne otvarajte sumnjive e-mail poruke i ne klikajte na poveznice koje obećavaju dobitke ili isplate.

Ne instalirajte aplikacije prema uputama nepoznatih osoba koje vas kontaktiraju putem telefona, e-maila ili društvenih mreža.

Nikada ne dostavljajte IBAN, broj kartice, PIN ili m-token kodove nepoznatim osobama.

U slučaju sumnjivih poziva ili transakcija odmah prekinite komunikaciju, obavijestite svoju banku i prijavite slučaj policiji na broj 192.

Budite oprezni – ne dijelite podatke, ne nasjedajte na obećanja brze zarade, prijavite svaku sumnju", apeliraju iz policije.