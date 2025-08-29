Žena koja je napala ZET-ovca bit će protjerana iz Hrvatske

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je kako je nakon pravomoćno okončanog prekršajnog postupka protiv 30-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine koja je fizički napala vozača ZET-a te Range Roverom blokirala prugu, proveden i upravni postupak, u kojem je doneseno rješenje o njezinom protjerivanju iz Republike Hrvatske.

Kako navode iz policije, postupak je pokrenut temeljem članka iz Zakona o strancima, a razlog za donošenje mjere jest učestalo ponavljanje prekršaja zbog čega je ocijenjeno da predstavlja opasnost za javni poredak, piše Večernji list.

Određena joj je i zabrana ulaska

Rješenjem joj prestaje zakoniti boravak u Hrvatskoj, a određena joj je i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od tri godine.

Policija je priopćila kako poduzima sve potrebne aktivnosti radi njezina prisilnog udaljenja s teritorija Republike Hrvatske u zakonom predviđenom roku.