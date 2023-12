ŽENA DOŽIVJELA VRLO NEUGODNO ISKUSTVO U SPLITU Ostao joj je gorak okus, a trebao je to biti vikend za odmor i uživanje. Na kraju se sve pretvorilo u noćnu moru

Dalmaciju Danas kontaktirala je čitateljica iz Dubrovnika kako bi s nama podijelila neugodno iskustvo koje je doživjela boraveći u jednom apartmanu u Splitu proteklog vikenda.

"Prijateljica i ja smo bookirale smještaj u Splitu. Sve je bilo u redu do nedjelje 17.12. kada smo se trebale odjaviti iz sobe. Check out je bio u 10 sati, nas dvije smo se spakirale i kontaktirale recepcionarku koja nam je rekla da ostavimo karticu od sobe na recepciji. Na naš upit možemo li prtljagu ostaviti kod njih na čuvanje jer nam je povratak u Dubrovnik bio tek u večernjim satima, rekla je da nema problema, da slobodno ostavimo kufere u niši preko puta recepcijskog pulta sto smo i učinile", ispričala je Dubravka Badurina.

Nakon provedenog jutra u gradu i kupovine, dvije prijateljice odlučile su se na kratko vratiti u apartman kako bi ostavile vrećice u apartmanu no tada je uslijedio šok. Jedan kofer je nestao.

"Zvala sam odmah recepcionarku koja je došla u roku od nekoliko minuta, čudom se čudila kako ga nema, provjerila sa sobaricom koja isto nije imala pojma o ničemu. Nakon toga je zvala vlasnika apartmana koji joj je samo rekao da će kroz nekih pola sata provjeriti kamere", kazala je Dubravka.

Vlasnik apartmana nije se pojavio

Vlasnik apartmana nije se pojavio niti je kontaktirao gospođu nakon čega je ona sama prijavila krađu prtljage policiji, a vlasnik apartmana se tek tada pojavio u policijskoj postaji kako bi predao snimke nadzorne kamere.

"Niti nakon toga me nije kontaktirao niti ponudio išta, čak ni ispriku. Dakle, besramno su me pokrali u pola bijela dana iz smještaja koji smo uredno platile i gdje su nas uvjerili da će nam stvari biti na sigurnom. Šteta je prilična, preko 1.000 eura, možda će netko reći, kao i policajac meni, pa to su samo stvari. Jesu, ali moje, koje sam kupila novcima koje sam sama zaradila i nisam nikome ništa ukrala", kazala je šokirana čitateljica.

Dan nakon, 18. prosinca našu čitateljicu kontaktirali su iz policije s viješću da su pronašli počinitelja i dio stvari iz kofera.

"Pronašli su počinitelja i dio stvari (samo nošenu robu koja je bila u kuferu ), ovo sve ostalo sto je vrijedilo i to dosta, nisu...i kome sada da se ja žalim i tko će meni štetu nadoknadit", pita se Dubravka.

"Može ga biti sram"

Čitateljica iz Dubrovnika javila nam se da upozori druge ljude na ovakve situacije koje se mogu dogoditi bilo kome, a našoj čitateljici ova neugodnost svakako je obilježila nadolazeće blagdane.

Za kraj, vlasniku apartmana poručuje:

"Može ga biti sram jer se ponio kao najobičnije smeće i kome god budem mogla ispričat ću što mi se dogodilo i upozorit na njega i njegov "luksuzni smještaj". Voljela bih eto da mi objasni kako je moguće da se netko mogao došetati na 14. kat nebodera, ukrasti ciljano samo moj kofer (još jedan je stajao odmah do njega, kao i dvije vrećice ) i nikome ništa. Stvarno sramotno", poručuje Dubravka Badurina.

Dalmacija Danas je poslala upit apartmanu, očekujemo njihovo očitovanje.