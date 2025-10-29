Žena Dalibora Matanića uklonila njegovo prezime

Slijedom događaja vezanih za slučaj Dalibora Matanića, a uvidom u društvene mreže, vidljivo je da je Helena Minić, glumica i supruga spomenutog redatelja, maknula prezime Matanić te da joj uz ime stoji samo djevojačko Minić.

Kako neslužbeno doznaje Showbuzz, par već dulje vrijeme ni ne živi na istoj adresi, a glumica na tu temu do daljnjega neće istupati u javnosti.

Podsjetimo, redatelj Dalibor Matanić nalazi se pod istragom zbog sumnje u tri različita kaznena djela - spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.

Podsjetimo, u travnju prošle godine objavljena je priča sa svjedočanstvima većeg broja žena o neumjesnim porukama koje je redatelj slao i o neugodnim situacijama koje je stvarao na snimanjima.