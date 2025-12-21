Žena (51) u istom tjednu ubila dvojicu bivših muževa

Žena s Floride (51) optužena je da je u istom danu ustrijelila i usmrtila dvojicu svojih bivših supruga, potvrdile su lokalne vlasti. Susan Erica Avalon uhićena je u četvrtak te se tereti za ubojstvo drugog stupnja, a detalje slučaja koji je potresao saveznu državu Floridu objavio je šerif okruga Manatee Rick Wells, piše NBC News.

Poziv zbog pucnjave pokrenuo istragu

Slučaj je započeo u srijedu poslijepodne, kada je Ured šerifa okruga Manatee zaprimio dojavu o pucnjavi u naselju Heritage Harbor. Po dolasku na mjesto događaja policajci su pronašli 54-godišnjeg muškarca s dvjema prostrijelnim ranama u području trbuha.

„Žrtva je tada još bila pri svijesti i mogla razgovarati s nama“, izjavio je šerif Wells. Na pitanje tko bi mogao biti napadač, muškarac je odgovorio da je riječ o „moguće bivšoj supruzi“.

U kući se u trenutku pucnjave nalazila i njegova 15-godišnja kći, koja je čula pucnjeve te kroz prozor vidjela osobu u sivoj majici s kapuljačom i maskom kako ulazi u srebrnu Hondu Odyssey i napušta mjesto događaja. Djevojčica je kći osumnjičene, a šerif je naglasio da je „iznimno traumatizirana“.

Ranjenik je prevezen u bolnicu, no ozljedama je podlegao iste večeri. Prije smrti ispričao je istražiteljima da je upucan čim je otvorio vrata kuće, a policija vjeruje da se Avalon predstavila kao dostavljačica hrane.

Pitanje koje je otkrilo drugi zločin

Sudski zapisi pokazuju da su se Avalon i ubijeni muškarac razveli prije gotovo deset godina te su godinama vodili sporove oko skrbništva i alimentacije.

Kasnije su istražitelji pronašli Avalon ispred njezine kuće u okrugu Citrus, gdje su je zatekli kako krpama i izbjeljivačem čisti srebrnu Hondu Odyssey. Kada su joj policajci rekli da su došli razgovarati s njom o njezinu bivšem suprugu, upitala je: „Kojem?“, ispričao je Wells.

To je potaknulo policiju da provjeri i njezinog drugog bivšeg supruga, koji je živio u Tampi. Tamošnja policija pronašla je muškarca ustrijeljenog i mrtvog u njegovu domu.

Istraga i dalje traje

Policija iz Tampe potvrdila je u četvrtak da vjeruje kako je taj slučaj povezan s istragom koju vodi Ured šerifa okruga Manatee. Iako motiv još nije službeno utvrđen, vlasti navode da su se žrtve i osumnjičena poznavali.

Prema dosadašnjim saznanjima, istražitelji vjeruju da je Avalon najprije otišla u Tampu, gdje je ubila jednog bivšeg supruga, a potom se odvezla u okrug Manatee, gdje je pucala u drugog. Uhićena je u četvrtak u okrugu Citrus, gdje živi.

Šerif Wells izjavio je da je istraga trenutačno usmjerena na pronalazak oružja kojim su počinjena ubojstva te detaljnu pretragu vozila osumnjičene u potrazi za dodatnim dokazima.