Zemlja za koju vjerojatno nikad niste čuli je pred povjesnim plasmanom na SP u nogometu

Nogometaši Zelenortske Republike priredili su veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U derbiju skupine D svladali su Kamerun s minimalnih 1:0 i time napravili ogroman korak prema svom prvom nastupu na najvećoj svjetskoj smotri nogometa.

Pobjednički pogodak postigao je Dailon Rocha Livramento, napadač portugalskog Casa Piea, u 54. minuti utakmice. Time je ova otočna reprezentacija nakon osam odigranih kola stigla do 19 bodova, četiri više od drugoplasiranog Kameruna i pet više od Libije. Za potvrdu povijesnog plasmana Zelenortskoj Republici dovoljna je još jedna pobjeda u preostala dva susreta – protiv Libije i Eswatina.

Uspjeh je tim veći kada se zna razlika u vrijednosti momčadi: prema Transfermarktu, igrači Kameruna vrijede gotovo 174 milijuna eura, dok je tržišna vrijednost Zelenortske Republike tek 23,5 milijuna.

Ako ostvare plasman, Zelenortska Republika (oko 587 tisuća stanovnika) postat će druga najmanja država koja je zaigrala na Svjetskom prvenstvu. Dosad taj rekord drži Island, koji je 2018. godine nastupio s populacijom od 335 tisuća ljudi.