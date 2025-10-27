Željan Rakela proslavio 49. rođendan uz štićenike Doma Maestral – humanitarni početak projekta “120 – Bradata vožnja EXTREME”

Poznati motoavanturist, putopisac i predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija, Željan Rakela, svoj je 49. rođendan odlučio proslaviti na poseban, srcem ispunjen način – u društvu djece iz Doma Maestral u Splitu. Umjesto klasične proslave, Rakela je svoj dan pretvorio u dar drugima, donoseći mališanima osmijehe, radost i poklone.

Uz tortu, pjesmu i druženje, djeca su primila darove – kape, marame, knjige, igračke i putne torbe – no ono što su najviše dobila bila je pažnja i toplina. Dan je bio ispunjen emocijama, a Rakelina prisutnost i energija stvorili su ozračje koje se dugo pamti.

„Ovo je bio savršen početak. Ušao sam u svoju 50. godinu života i odlučio da će cijela ta godina biti posvećena humanitarnom radu. Djeca iz Maestrala podsjetila su me što je istinska vrijednost života – davati, pomagati i širiti dobrotu. Također zahvaljujem se tvrtki Akrapović koja je sudjelovala u poklonima za dijecu te se priključila projektu 120“, poručio je Rakela.

Ova plemenita proslava označila je službeni početak velikog humanitarnog projekta “120 – Bradata vožnja EXTREME”, koji nosi snažnu poruku vjere, zajedništva i dobrote.

Projekt 120 – Put dobrote, vjere i zajedništva

U sklopu Bradate aukcije, koja ove godine ulazi u desetu godišnjicu, Rakela pokreće svoje najosobnije i najizazovnije životno poglavlje – projekt “Bradata vožnja EXTREME – 120”.

Tijekom 365 dana, planira prijeći 120.000 kilometara kroz Europu i prikupiti 120.000 eura donacija u čast 120 godina Rotaryja u svijetu. Cilj nije samo u brojkama, nego u povezanosti – spajanju motorista, rotarijanaca, prijatelja i humanitaraca u jedno veliko zajedništvo čiji je krajnji cilj pomoći zajednici.

Prikupljena sredstva namijenjena su Županijskoj ligi protiv raka za nabavu magnetskog uređaja koji im je prijeko potreban.

„Nitko u mojoj obitelji nikada nije bolovao od tumora, hvala dragom Bogu. Moja borba nije osobna – ona je zajednička. Želim pomoći zajednici. Želim da ovaj projekt bude poruka da svatko od nas može učiniti dobro – bez obzira na to vozi li motor, pomaže li donacijom, dijeli li priču ili samo pruža riječ podrške“, ističe Rakela.

Vožnja koja mijenja svijet – kilometar po kilometar

Na tom putu, uz njega stoje Rotary Club Split Plus, rotarijanska zajednica, njegova “druga obitelj” – BMW Moto Klub Dalmacija, te brojni motoristi i prijatelji dobre volje iz cijele Europe.

Projekt “120 – Bradata vožnja EXTREME” nije samo avantura na dva kotača. To je životna misija, put koji spaja vjeru, nadu i humanost. To je dokaz da jedno srce i jedna ideja mogu pokrenuti val dobrote koji nadilazi granice.

Rakela poručuje:

„Znam da me čeka težak put, ali vjerujem u sebe, u svoj tim i u snagu zajedništva. Vjerujem da zajedno možemo ostvariti nešto veliko. Zato pozivam sve – motoriste, rotarijance, prijatelje, poduzetnike i ljude dobra srca – da mi se priključe. Svatko može pomoći na svoj način.“

Željan Rakela svoj je 49. rođendan pretvorio u simbol novog životnog poglavlja – putovanja ispunjenog srcem, solidarnošću i vjerom u dobro. Njegova “Bradata vožnja EXTREME” kreće iz Splita, ali njezin pravi cilj nije destinacija – nego svako dobro djelo koje će se roditi putem.