Željan Rakela posvetio današnju etapu tragično preminulom policajcu Željku Perišiću

Humanitarni projekt "Bradata vožnja – Project 120" koji vodi poznati motociklist Željan Rakela danas je imao jednu od emotivno najtežih etapa. Rakela je današnju dionicu od Splita do Osijeka posvetio Željku Perišiću iz Dugopolja, policajcu motociklistu koji je dan ranije smrtno stradao u prometnoj nesreći.

Etapa Split – Osijek: gotovo 700 kilometara humanosti

Rakela je na put krenuo u 9:00 sati iz Splita, a u Osijek je stigao u 15:33. Tijekom dana odradio je ukupno 693,4 kilometra, zaključivši dan s završnom kilometražom od 104.144 km.

Na startu dana brojač je pokazivao 103.445 kilometara, a projekt je do danas prikupio 6.895 eura donacija. Vožnja je trajala 4 sata i 47 minuta, uz pauze od ukupno 1 sat i 30 minuta.

Posveta tragično preminulom policajcu

Današnja dionica bila je, kako kaže Rakela, posvećena njegovom prijatelju i kolegi motociklistu – Željku Perišiću, Dugopoljcu i dugogodišnjem policajcu specijaliziranom za vožnju motocikla.

"Perišić je živio posao koji je radio – kao policajac na motoru. Uvijek strog i ozbiljan, pravi Mad Max. Čovjek koji je svakodnevno bio na motoru, prošao mnoge opasne situacije i imao ogromno iskustvo, nažalost je jučer poginuo na splitskom asfaltu", poručio je Rakela u emotivnoj objavi.

Istaknuo je i važnu poruku svim motociklistima:

"Neka njegova pogibija svima nama bude lekcija: moramo biti maksimalno oprezni svaki dan i shvatiti koliko smo ranjivi na motorima. Pazite na sebe…"

Rakela je ujedno izrazio iskrenu sućut Perišićevoj obitelji, zaključivši posvetu riječima: "Počivao u miru Božjem."

Project 120 nastavlja prikupljati sredstva za Županijsku ligu protiv raka Split

"Bradata vožnja" i ove godine ima humanitarni karakter – prikupljaju se sredstva za Županijsku ligu protiv raka Split. Projekt uključuje više od 120 dana putovanja motociklom kroz regiju i Europu, s ciljem povećanja svijesti o bolesti i poticanja građana na donacije.

Svi koji žele saznati više o projektu ili se uključiti u vožnju mogu posjetiti službenu stranicu: bradata-aukcija.com/bradata-voznja/.

Rakela je pozvao i sve zainteresirane da mu se jave ako žele sudjelovati, pomoći ili donirati u sklopu ovog velikog humanitarnog pothvata.