Želite raditi u botaničkom vrtu? Evo vam prilike na Marjanu

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan objavila je nove natječaje za zapošljavanje. Riječ je o radnim mjestima radnika na održavanju te vrtlara u Botaničkom vrtu, a prijave su otvorene do 14. rujna 2025. godine. Dokumentaciju je potrebno osobno dostaviti na adresu Fra Bonina 11 u Splitu.

Podsjetimo, ustanova redovito raspisuje natječaje za različite stručne i pomoćne poslove. U proteklom razdoblju tražili su se, među ostalim, voditelj Botaničkog vrta, stručni voditelji, vozači autobusa, nadvrtlari, domari i radnici na održavanju. Za neka radna mjesta donesene su odluke o izboru kandidata, dok su pojedini natječaji obustavljeni ili poništeni.

Prošle godine imenovani su novi čuvari prirode i glavni čuvar prirode, a održano je i više postupaka za izbor stručnih suradnika i voditelja u različitim odjelima ustanove.

Osim natječaja, ustanova redovito objavljuje i obavijesti vezane uz rad i zaštitu Park-šume Marjan. Tako su u tijeku znanstveno-istraživačke aktivnosti u Botaničkom vrtu u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Splitu. Građani su ranije obaviješteni i o pravilima provođenja zahvata u zaštićenim dijelovima prirode, za koje je potrebno ishoditi dopuštenja ili posebne uvjete zaštite prirode, ovisno o vrsti zahvata. Za radove na česticama koje se nalaze unutar kulturnog dobra potrebno je, pak, pribaviti odobrenje Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Natječaji i obavijesti potvrđuju da se upravljanje Marjanom stalno nadograđuje, a proces zapošljavanja novih stručnjaka i radnika dio je nastojanja da se osigura održivo upravljanje ovim zaštićenim prirodnim područjem i očuvanje njegove vrijednosti za buduće generacije.