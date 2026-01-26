Želite prostor u centru Splita? Evo prilike da ga zakupite, znamo cijenu i detalje

Državne nekretnine objavile su novi natječaj za zakup 25 poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Republike Hrvatske. U desetogodišnji zakup daju poslovne prostore u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Puli, Novom Vinodolskom, Zadru, Splitu i na Braču, a natječaj je otvoren do 20. veljače 2026. do 12 sati. Pregledi prostora organizirani su između 9. i 13. veljače 2026. prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.

Poslovni prostori za zakup u Zagrebu smješteni su u uličnim prizemljima druge i treće gradske zone. Površinom su od 13 do 60 četvornih metara, a iznosi početnih mjesečnih zakupnina su od 110,54 eura za mali prostor nadomak Ilice u ulici Nad lipom 4A do 514,59 eura za 47 kvadrata prostora na obližnjem Trgu Vladka Mačeka 2. Preostale lokacije u Zagrebu su: Boškovićeva 3, Ozaljska 51, Poljana Zvonimira Dražića 3, Franje Petračića 28, Zvonimirova 6 i Stančićeva 11.

U Osijeku se u zakup daje poslovni prostor nulte zone od 45 kvadrata i početne zakupnine od 343,40 eura. Smješten je nedaleko katedrale, u dvorišnom dijelu zgrade u Županijskoj 11, a nešto niže na križanju Županijske i Gundulićeve može se zakupiti prostor od 15-ak kvadrata s početnom zakupninom od 108,89 eura.

Prostor u Splitu od 27 kvadrata

Poslovni prostori u prvoj zoni zakupa ponuđeni su u Karlovcu na Trgu bana Petra Zrinskog 4, u Puli na Rivi 14 - Sv. Ivana 3, u Splitu u Matoševoj 9 i na zadarskom Poluotoku u ulici Stomorica 5, a početne mjesečne zakupnine iznose 348,53 eura za 116 kvadrata u Karlovcu, 1.563,43 eura za 70-ak kvadrata u Puli, 1.314,00 eura za 27 kvadrata u Splitu i 731 euro za 43 kvadrata u Zadru.

U Rijeci se u zakup daju dva poslovna prostora treće gradske zone. Poslovni prostor od 90-ak kvadrata na lokaciji Podmurvice - Zvonimirova zakupnika traži od ranije, a prvi je put na natječaju poslovni prostor od 80,35 kvadrata u riječkom kvartu Zamet i to na vrlo frekventnoj lokaciji s obzirom na to da se nalazi u prizemlju jednog i u blizini drugog nebodera.

Poslovni prostor za zakup u Novom Vinodolskom je nedaleko autobusne stanice, površine 60-ak kvadrata s početnom zakupninom od 307,50 eura. Na natječaju je i otočni poslovni prostor površine oko 55 kvadrata, a može se zakupiti po početnoj cijeni od 805,46 eura u Supetru, gospodarskom, kulturnom i turističkom središtu otoka Brača.

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a prvi mjesec od sklapanja ugovora zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe. Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb, gdje će biti održano i javno otvaranje svih pravovremeno pristiglih ponuda.