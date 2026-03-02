Želite napraviti svoje prve korake u zraku? Splićani, požurite. Broj mjesta je ograničen

Udruga Cirkus Kolektiv nastavlja s programom zračnih akrobacija i u ožujku donosi Radionicu svile za početnike, namijenjenu svima koji žele napraviti svoje prve korake u zraku.

Radionica će se održati u subotu 7. ožujka 2026. od 11:00 do 13:00 te u nedjelju 8. ožujka 2026. od 16:00 do 18:00 na Maloj sceni Dom mladih (Ulica slobode 28, Split), pod vodstvom Ivane Vukušić.

Program je namijenjen odraslim početnicima starijima od 16 godina. Prethodno iskustvo nije potrebno, a za polaznike koji su već sudjelovali na prijašnjim radionicama bit će osmišljen napredniji program prilagođen njihovoj razini znanja.

Radionica započinje dinamičnim i zabavnim zagrijavanjem koje priprema tijelo za rad na svili. Polaznici će učiti kako se pravilno popeti, sigurno zadržati u zraku te kako kontrolirati pokret i disanje. Svaki susret završava istezanjem i opuštanjem, a naglasak je na sigurnosti, pravilnoj tehnici i postupnom napredovanju.

Voditeljica radionice, Ivana Vukušić, bavi se zračnim akrobacijama na svili od 2008. godine i jedna je od pionirki ove discipline u regiji. Više od 15 godina vodi redovne treninge, kontinuirano se educira te u radu stavlja poseban naglasak na strpljiv i podržavajući pristup koji polaznicima daje sigurnost i samopouzdanje u zraku.

Broj mjesta je ograničen.

Prijave se odvijaju putem online obrasca dostupnog na poveznici: https://shorturl.at/6SDZb

Za dodatne informacije možete se obratiti na mail: cirkuskolektiv@gmail.com.

Iz udruge Cirkus Kolketiv vas pozivaju da sigurate svoje mjesto na vrijeme i pridružite se istraživanju pokreta u zraku.