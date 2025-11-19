Želiš izgubiti desetak kilograma ili "zategnuti tijelo"? Svi putevi vode samo na jednu stvar

Kada je riječ o nekom fitnes cilju – bilo da želimo izgubiti desetak kilograma viška, zategnuti tijelo kroz povećanje mišićne mase ili možda smanjiti bolna stanja u leđima, koljenima i sličnim područjima – iznimno je važno imati samoinicijativu. I to ne samo za edukaciju o poteškoći na koju želimo djelovati, nego i u pogledu smjernica koje moramo dosljedno primjenjivati kako bismo taj problem doista riješili.

Zapravo, rješenje je najčešće u nama samima.

Znam da je to ljudima teško čuti kada imaju problem, ali nitko osim tebe ne može djelovati na izbor namirnica koje jedeš, na aktivnosti koje prakticiraš tijekom dana, na odnose koje imaš u svakodnevnom okruženju, na trening koji moraš odraditi. To su stvari koje moraš napraviti ti.

Previše se oslanjamo na fizioterapeuta ako nas nešto boli. Na pametni sat ako želimo vidjeti koliko smo aktivni.

Na aplikacije za praćenje prehrane ako želimo kontrolirati unos hrane.

A u suštini premalo slušamo sebe, svoje osjećaje i stvarne potrebe koje imamo.

S druge strane, često se oslanjamo i na financijsku moć, misleći da ćemo postići dobar izgled ako platimo skupe namirnice, “najbolje trening programe”, pametne satove s najviše opcija ili “najbolje vježbe za rehabilitaciju”.

No sve je to uzalud ako se sami nismo uhvatili u koštac sa svojim problemom, razumjeli ga i djelovali na njega kroz vlastitu inicijativu i odgovornost.