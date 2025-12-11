'Želim joj ugodno popodne s mojim mužem': Prošle godine priznali aferu koju je razotkrila njegova supruga, a sada se pripremaju za svadbu

Kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi', Nina Martina Korbar, ovih je dana otputovala u Beč i otkrila kako je sasvim neplanirano pronašla savršene cipele za vjenčanje. U glavni grad Austrije stigla je iz potpuno drugog razloga, ali izlazak iz trgovine s novim cipelama značio je da je sada još jedan korak bliže tome da ima sve spremno za veliki dan.

Imala sam tako predivan dan - toliko ispunjen i prepun predobrih iskustava, emocija, trenutaka, ali i dobrih komada u shoppingu zahvaljujući par osoba koje jako volim - sestra, mama i buduća vjenčana kuma. Zahvalna sam jako i svjesna da nisam zaslužila predivne ljude, situacije i stvari koje imam u životu nego mi je sve darovano jer računaš sa mnom i hvala Ti Bože na svemu', napisala je.

Vjenčanicu je već odabrala i, kako je istaknula, jedva čeka postati supruga muškarcu kojeg voli.

Idućeg proljeća će se u Zagrebu udati za Marija Mandića, s kojim se zbližila tijekom snimanja emisije 'Život na vagi' u kojoj su oboje sudjelovali. Brzo se između njih razvilo posebno prijateljstvo koje je postupno preraslo u nešto dublje. Dok su zajedno prolazili kroz zahtjevnu fizičku transformaciju i skidanje viška kilograma, shvatili su da su stvoreni jedno za drugo, javlja Story.hr.

Međutim, postojao je jedan problem - Mario je u show ušao kao oženjen muškarac, a tadašnja supruga Kristina i njihovo dvoje djece bili su mu najveća podrška. Marijeva supruga Kristina nije imala strpljenja za ponašanje svog muža pa je to svojedobno podijelila i s prijateljima na Facebooku.

'Gospodični Nini Martini Korbar želim ugodno nedjeljno popodne s mojim mužem', napisala je Kristina, a onda objavu obrisala. Kasnije je promijenila priču.

'Ovo je bilo napisano čisto iz ljutnje, većina nas u ljutnji kaže puno toga. I ono što mislimo i ne mislimo', rekla je tada za 24sata i demantirala da su Nina i Mario zajedno.