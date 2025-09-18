Zelenski otkrio loše vijesti: "Istina je, počinje na jesen"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za Sky News da se ruske snage pripremaju za dvije nove ofenzivne operacije ove jeseni, nakon tri neuspješne kampanje u ovoj godini.

"Pripremaju se za još dvije ofenzivne operacije na jesen. Već su ih bile tri, a pred nama su još dvije teške ofenzivne kampanje", rekao je Zelenski.

Ova izjava dolazi nakon izvješća da je ruski predsjednik Vladimir Putin američkim dužnosnicima poručio kako namjerava zauzeti cijelu regiju Donbas do kraja 2025. godine.

Prema navodima Reutersa, Putin vjeruje da njegove snage "pobjeđuju", unatoč ograničenim teritorijalnim dobicima.

Od studenog 2022. Moskva je uspjela osvojiti manje od 1 posto dodatnog ukrajinskog teritorija. Zelenski je ruske neuspjehe pripisao visokim gubicima u ljudstvu i opremi, prenosi Dnevnik.

"Izgubili su jer je bio velik broj žrtava i velik broj izgubljene opreme. Ono što sam rekao Europljanima i ono što sam rekao u Bijeloj kući - Rusi neće moći osvojiti naš istok".

Predsjednik Ukrajine također je odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla zauzeti gradove poput Sumja na sjeveroistoku zemlje, nazvavši ih - lažima i manipulacijama, piše Kyiv Independent.

Ruska vojska je ranije ove godine otvorila novu frontu u Sumskoj oblasti, zauzevši nekoliko sela u svibnju i lipnju. No, početkom rujna, Zelenski je izjavio da je ofenziva u potpunosti zaustavljena.

"Vjerujem da Rusi rade gore nego što su očekivali. Rade puno gore nego što su rekli Putinu. On za to ne zna", dodao je.

Prema procjeni The Economista, Rusija je između 1. svibnja i 9. srpnja izgubila oko 31.000 vojnika, dok ukrajinski Glavni stožer procjenjuje ukupne ruske gubitke od početka invazije 2022. na približno 1,1 milijun.

Zelenski je u kolovozu poručio da će Rusiji trebati još četiri godine da u potpunosti preuzme Donbas, regiju na istoku Ukrajine koja obuhvaća uglavnom okupiranu Lugansku te djelomično okupiranu Donjecku oblast.