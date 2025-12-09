Close Menu

Zelenski otkrio bombastičnu vijest

Spreman je na to, ali pod jednim uvjetom

Ukrajina je spremna za izbore, ako Sjedinjene Američke Države i europski partneri pomognu osigurati sigurnost, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u utorak, piše Kyiv Independent.

Njegova odluka je odgovor na nedavne pritiske i izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u intervjuu za Politico poručio da je "vrijeme" da Ukrajina održi izbore.

"Sada tražim, i izjavljujem to otvoreno, da mi SAD pomogne. Zajedno s našim europskim partnerima, možemo osigurati sigurnost potrebnu za održavanje izbora. Ako se to dogodi, Ukrajina će biti spremna provesti izbore u idućih 60 do 90 dana", rekao je Zelenski.

"Osobno imam volju i spreman sam na to", poručio je Zelenski.

Zelenski je pozvao zakonodavce da izrade zakonske prijedloge koji bi omogućili izmjene izbornog zakona tijekom trajanja izvanrednog stanja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0