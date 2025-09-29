Zeleni karton prvi put iskorišten u nogometu, znate li čemu služi?

Na Svjetskom prvenstvu U20 u Čileu po prvi put u povijesti iskorišten je zeleni karton. Dogodilo se to na utakmici Maroka i Španjolske, kada je izbornik Maroka Mohamed Ouahbi u 78. minuti pokazao sucu zeleni karton i zatražio pregled VAR snimke nakon dosuđenog penala za Španjolsku.

Nakon provjere – sudac je promijenio odluku, kazneni udarac poništio, a španjolski igrač dobio je žuti karton za simuliranje. Maroko je na kraju slavio 2:0, prenosi gol.hr.

Kako funkcionira zeleni karton?

Novi karton uveden je kako bi treneri i kapetani imali pravo na challenge, slično kao u tenisu ili američkom nogometu.

Svaki tim ima pravo jednom u poluvremenu tražiti provjeru VAR-a, moguće je samo kod ključnih situacija: penal, crveni karton, regularnost gola ili pogrešan identitet igrača.

Zeleni karton trenutačno se koristi isključivo na Svjetskom prvenstvu U20 i u fazi je testiranja. Nakon turnira, FIFA će odlučiti hoće li se proširiti na sva natjecanja.

Nogomet je tako dobio možda najveću novost još od uvođenja VAR-a, a reakcije javnosti tek će se vidjeti.