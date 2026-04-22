Zelena akcija u Dugopolju

Povod je obilježavanje Dana planeta Zemlje, 22. travnja, kada se u ulozi pojedinaca aktivnih u društvu potiču konkretne akcije s ciljem podizanja svijesti o očuvanju našeg planeta. Na području općine Dugopolje djeluju institucije, kojima je u nadležnosti briga o zaštiti okoliša i promicanje vrijednosti prirode. Turistička zajednica Općine Dugopolje organizira hortikulturne aktivnosti uređenja mjesta. Tako će se do kraja mjeseca travnja u stambenoj zoni Koprivno zasaditi deset komada stablašica lipe.

Današnji dan u znaku je teorijskog i praktičnog dijela – na terenu. Učenici razredne nastave (3. i 4. razredi) Osnovne škole 'Dugopolje' sudjelovali su na radionici o pticama karakterističnim za područje Mosora te su, u konačnici, izradili hranilicu za ptice. Radionica je održana u suradnji s Centrom za posjetitelje 'Skrivena Dalmacija'. Učenici predmetne nastave (7. i 8. razredi) Osnovne škole 'Dugopolje' pod vodstvom njihove predmetne učiteljice geografije, sudjelovali su u radnoj akciji čišćenja koja se odvijala na području Gospodarske zone Podi u Dugopolju. U suradnji s nadležnim Komunalnim poduzećem Podi, organizirana je ova zelena akcija vodeći računa o sigurnosti u prometu i što efikasnijem provođenju akcije na terenu.

Surađujući s djecom potičemo inicijative proaktivnih pojedinaca – jer od njih sve polazi.