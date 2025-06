Zdravko Mamić iz Mostara: 'Milanoviću, udijeli čin milosti meni, mom bratu i sinu'

Zdravko Mamić iz Mostara je pozvao novinare na konferenciju za medije.

Konferenciju je sazvao, rekao je, da podsjeti na "svoje sudjelovanje u reformi pravosuđa".

"Razlog zbog kojeg sam pred vama je da vas podsjetim na događaje koji su započeli prije nekoliko godina i odnose se na sudske postupke prema meni i mojoj obitelji, odnosno moje učešće u reformi pravosuđa", rekao je Mamić uvodno.

"Svjedoci smo da je protiv bivšeg predsjednika županijskog suda u Osijeku, Zvonka Vrbana, kako sam ga ja nazvao - Frutek, podignuta teška optužnica, a to je trgovanje utjecajem i prisiljavanje suradnika da donesu presude onako kako im on nalaže", nastavio je Mamić, piše Dnevnik.hr.

Kaže da je to važno jer je on 8. listopada 2020. godine putem odvjetnice dostavio USB u kojem je podijelio svoja saznanja o inkriminirajućim radnjama i kršenju zakona i propisa te sudačke etike i morala.

"Uvijek sam govorio istinu"

"Svi su oni sudjelovali u mom progonu i vođenju sudskih poptupaka protiv mene. To sam učinio 8. listopada 2020., a na početku 2021. i moje reforme hrvatskog pravosuđa sam rekao da je to što su suci uhićeni - ništa u odnosu na to kakvog kriminalca imaju u svojim redovima. I bio sam u pravu", nastavio je Mamić.

"Bio sam vjerodostojan i uvijek sam govorio isključivo istinu i uvijek bi se to tijekom istrage potvrdilo."

"Nevjerojatno je da sam 8. listopada 2020. godine podijelio s DORH-om i USKOK-om informaciju o inkriminarim radnjama uskočkih sudaca u Županijskom sudu, a da onda Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu u proljeće 2021. godine protiv mene", nastavio je.

Kaže da, kad se žalio Ustavnom sudu i Sudu za ljudska prava "zbog nepoštenog sudskog progona", a oni su mu, dodao je, poručili da je trebao ranije upozoriti na manipulacije sucima.

"Da su DORH i USKOK napravili posao - ja bih bio slobodan čovjek"

"Da su DORH i USKOK napravili svoj posao, ja bih bio slobodan čovjek i ne bi me mogli presuditi", poručio je.

Dotaknuo se slučaja u kojem su glavni protagonisti on i dvojica svjedoka - Luka Modrić i Dejan Lovren.

"Današnji v.d. šefa USKOK-a, Sven Mišković, koji u to vrijeme uopće nije bio ovlašten da vodi postupak protiv mene. Bio je i ostao neovlašteni tužitelj. Imam potvrdu Ivana Turudića da to treba propitati i da on nije ovlašteni tužitelj."

Zatim je nabrajao tko sve smatra da Sven Mišković nije ovlašteni tužitelj pa se obratio sucima.

"Želim reći javnosti koja je to mafija..."

"Bilo vam je normalno da kršite zakon, da provodite nasilje i nađete bolesno ambicioznog Miškovića da ga gurnete u ralje da bi dostigao slavu na Zdravku Mamiću i progonu pokojnog Milana Bandića. A oni su ga iz pozadine teledirigirali...", nastavio je Mamić.

"Želim reći javnosti koja je to mafija kad ipak suočeni s mojim dokazima nemaju mogućnost ništa drugo nego da pohapse te suce i podignu protiv njih optužnice...", dodao je.

"Čovjek kojeg sam barem 50 puta spomenuo na USB-u - Ljubo Pribić, (nekadašnji zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku) bio je kurir za vezu između mene i sudaca i u njegovoj vikendici sam se nalazio sa sucima i dogovarao sve oko svoga suđenja. Bio je poštar koji je nosio poklone i novac od mene i usluge koje su od mene tražili. Bio je i čovjek koji je na jednoj pauzi meni vratio čuveni sat koji se sudac Krušlin uplašio imati kod sebe", naveo je Mamić.

"Ja ću trunuti u zlatnom kavezu..."

"Je li normalno da sam prije pet godina predao USB stick protiv takvih zlikovaca koji su obnašali najveće pravosudne dužnosti. To će, naravno, otići u zastaru. Netko će umrijeti, netko primati mirovinu, a ja ću trunuti u zlatnom kavezu. To je takva jedna mafijaška sprega da je to nezamislivo", poručio je Mamić.

Ponovno je spominjao suca Vrbana i komentirao stegovne postupke.

"Ne možete vjerovati koje su to kriminalčine. Imao sam uvid u prepisku SOA-e i Ureda za nacionalnu sigurnost u kojoj opisuju kakav je to zlotvor i što je sve činio sudac Vrban", rekao je Mamić.

"Čovjek je profesionalni skupljač novca i to crnog novca i profesionalni skupljač nekretnina."

U nastavku konferencije nazivao je glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, kao "svog prijatelja Turudića".

Obratio se Milanoviću: "Molim za čin milosti"

Na koncu je rekao da ne vjeruje u osječki sud te se obratio predsjedniku Zoranu Milanoviću.

"Ne vjerujem u osječki sud. Nikad se neću odazvati na suđenje u Osijek i nikad neću njihovu presudu priznati dok sam živ. S punom svješću i punom odgovornošću: Nije me sram da se obratim predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću.

Poručio je da je Milanović predsjednik s karakterom i poštenjem. "Ja ga sam molim, u svoje ime i ime svoga brata i sina da nam udjeli čin milosti. Nije me to sram od tako uglednog i moralnog čovjeka to pitati i moliti. Bila bi mi čast da takav čovjek snage, morala i karaktera udjeli čin milosti, piše Dnevnik.hr.

"Što god napravili, nema ljutnje"

Imamo djecu, unučad i znam da ima toliko poštenja i vidim kako djeluje i koliko je nesretan stanjem u pravosuđu da će nešto učiniti na ovu moju molbu", rekao je Mamić pa nastavio:

"Predsjedniče, što god napravili, nema ljutnje. Vi ste jedini čovjek, kad ste komentirali moj rad, skinuli kapu i komplimentirali moje rezultate i bili ste duboko žalosni što se ovo dogodilo... Niste znali jesam li prav ili kriv, ali danas sam ponudio toliko toga. Ako ikad budete u Bosni i Hercegovini, a bit ćete, bio bih Vam zahvalan da se sretnete sa mnom", poručio je Milanović.

"Svima onima kojima sam svojim činjenjem, nenamjernim, egoističnim, nesimpatičnim, oholim, nekada i bahatim - se nedvosmisleno ispričavam ovim putem i molim da mi oproste. Želim mir u duši. Želim da ostatak života mogu ispred sebe, koliko toliko dostojno živjeti".