Zdravi dan u Dugopolju: Besplatni specijalistički pregledi i edukacija o korištenju defibrilatora

Općina Dugopolje nastavlja s provedbom javnozdravstvene akcije "Zdravi dan u Dugopolju", kojom se mještanima omogućuju besplatni specijalistički pregledi te zdravstvena edukacija.

Akcija će se održati u četvrtak, 11. rujna, u Domu kulture u Dugopolju, gdje će građani moći obaviti preglede kod dermatologa, kardiologa, nefrologa i nutricionista. Kako je broj termina ograničen, iz Općine pozivaju sve zainteresirane da rezerviraju svoj termin na broj mobitela naveden u pozivu.

Istoga dana, u 19 sati u prostorijama knjižnice, održat će se i obuka za korištenje defibrilatora. Riječ je o uređaju koji je nedavno nabavljen te će biti postavljen ispred ambulante u Dugopolju, s ciljem povećanja sigurnosti i brze reakcije u hitnim slučajevima.

Načelnik Perica Bosančić istaknuo je važnost ove akcije za lokalnu zajednicu, naglasivši kako je cilj podići svijest o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i osigurati dostupnost osnovnih zdravstvenih usluga svim mještanima.