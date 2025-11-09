Zbunjujuća prometna signalizacija: Biciklisti smiju – ali i ne smiju?

Zanimljiva i pomalo apsurdna situacija zabilježena je u Splitu. Na nogostupu su jasne oznake koje sugeriraju da je taj prostor djelomično namijenjen i biciklistima. No, nešto dalje postavljen je prometni znak koji izričito zabranjuje vožnju biciklom.

Ovakva kontradiktorna signalizacija već je izazvala brojne reakcije građana, koji s pravom ističu kako je teško znati što pravila uopće dopuštaju. Dok horizontalna signalizacija (oznake na tlu) biciklistima poručuje “dobrodošli”, vertikalni znak im istodobno naređuje da siđu s bicikla.

Biciklisti često ističu kako je ovakvih situacija u gradovima sve više, što dovodi do zbunjenosti i nesigurnosti u prometu. U praksi, takva neusklađenost može izazvati i sukobe između pješaka i biciklista.

Građani se nadaju da će nadležni prometni odjel ili komunalne službe uskoro uskladiti signalizaciju i jasno definirati pravila kretanja na tom dijelu nogostupa, kako bi se izbjegle daljnje nedoumice.