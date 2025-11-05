Zbogom, Borise: Hrvatska televizija oprašta se od svog snimatelja i prijatelja

Tužna vijest pogodila je ekipu Hrvatske radiotelevizije. Preminuo je Boris Kavić, dugogodišnji televizijski snimatelj i član tima emisije Kod nas doma. Vijest su na društvenim mrežama objavili njegovi kolege, koji su se od Borisa oprostili dirljivim riječima.

- S velikom tugom javljamo da nas je napustio naš dragi kolega i prijatelj, snimatelj Boris Kavić.

Boris je bio mnogo više od vrsnog profesionalca - bio je topla, iskrena i uvijek nasmijana duša, čovjek koji je svaku ekipu učinio boljom, a svaki kadar ispunio životom i emocijom. Njegova strast prema poslu, predanost detalju i neiscrpna dobra volja ostat će zauvijek upisani u našim sjećanjima i srcima.

Hvala ti, Boris, na svemu što si nam dao - za svaki osmijeh, savjet i trenutak koji si s nama podijelio. Zauvijek ćeš biti dio naše priče! - napisali su na Facebooku.