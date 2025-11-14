Zbog velikog interesa: Dokumentarni film ‘Magistrala ratnog zločina – Logor Knin’ ponovno na programu

Zbog iznimnog interesa javnosti za jučerašnju projekciju dokumentarnog filma „Magistrala ratnog zločina – Logor Knin“, dio publike nije imao priliku pogledati film. Organizatori se još jednom ispričavaju i zahvaljuju na razumijevanju svima koji nisu mogli prisustvovati.

Film će biti ponovno prikazan danas, 14. studenoga 2025., u 16:30 sati.

Ostatak programa druge večeri manifestacije „Večeri dokumentarnog filma“ odvijat će se prema planiranom rasporedu:

18:00 – Zora nad Mostarom

19:30 – Njezina strana priče – Dalmacija

Ulaz na sve projekcije je slobodan.

Organizatori se raduju dolasku publike i pozivaju sve zainteresirane da dođu i pogledaju filmove.