Zbog roditelja u Trogiru koji su dali dječaku (7) motor oglasila se pravobraniteljica za djecu

Roditelji dječaka (7) iz Segeta Donjeg koji je motociklom izišao na cestu i izazvao prometnu nesreću, dobili su kaznenu prijavu.

Dječak je teško ozlijeđen, a motocikl uopće nema uvjete da bude na cesti odnosno nije bio ni ispravan ni registriran odnosno nema

Na ovaj slučaj, ali i slučaj općenito u prometu na naš upit oglasila se pravobraniteljica za djecu. Poručuje da je potrebno uložiti dodatne napore u osvještavanje i educiranje roditelja o opasnostima na cesti i o ugroženosti djece, javlja Danas.hr.

Poražavajuća statistika

"Pojedini roditelji daju djetetu da upravlja motornim vozilom dok je maloljetno te je u nekim slučajevima došlo do smrtnog stradanja djece. Budući da dopuštanje djeci da upravljaju motornim vozilima predstavlja zanemarivanje djece i kršenje njihovih prava, u takvim slučajima smo pratili postupanje nadležnih područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad", poručuju iz Ureda pravobraniteljice.

U 2024. godini evidentiralo 650 slučajeva u kojima u djeca upravljala motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, a prouzročila su 153 prometne nesreće, i to četiri nesreće s poginulim osobama, 71 nesreću s ozlijeđenim osobama i 78 nesreća s materijalnom štetom.

"Prema podacima MUP-a u 2024. godini počinjeno je 6.337 kaznenih djela na štetu djecu od kojih je najveći broj prijava vezanih uz povredu djetetovih prava (2.976). S obzirom na to da Ured ne postupa po zaprimljenim kaznenim prijavama i ne raspolaže statističkim podacima o vrstama počinjenih povreda, ljubazno Vas molim da u tom dijelu upita obratite Ministarstvu unutarnjih poslova", pojašnjavaju iz Ureda pravobraniteljice.

Očekuju se žurne reakcije

Pravobraniteljica ističe da je ključna prevencija, no u slučaju povrede prava djeteta očekuje žurno uključivanje sustava socijalne zaštite i pravosudnog sustava, radi zaštite djece.

"Smatramo da je općenito potrebno uložiti dodatne napore u osvještavanje i educiranje roditelja o opasnostima na cesti i o ugroženosti djece kao sudionika u prometu, posebno kada upravljaju biciklima, električnim romobilima, mopedima, motociklima i drugim vozilima, ali i same djece o važnosti pridržavanja prometnih propisa i opreza u prometu", kažu iz Ureda pravobraniteljice.

S ciljem podizanja svijesti o sigurnosti djece u prometu Ured pravobranitelja za djecu u suradnji s Veleučilištem u Rijeci objavio je Zbornik o dječjim pravima u prometu. Zbornik je pregled stručnih radova prometnih stručnjaka, policijskih službenika, zdravstvenih djelatnika, a važan doprinos u izradi ovog Zbornika dali su i članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS). Zbornik se može vidjeti OVDJE.

U povodu obilježavanja 21. listopada - Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa, Ured pravobraniteljice za djecu podsjeća sve sudionike u prometu, nadležna tijela, a posebno roditelje na nužnost trajne i odlučne zaštite djece kao jedne od najranjivijih skupina u prometu.