Roditelji u Trogiru prijavljeni jer su 7-godišnjaku dali voziti motocikl!

Dijete je u nesreći teško ozlijeđeno

Policijski službenici policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad roditeljima maloljetnog djeteta.

Naime, 13. rujna 2025.godine upravljajući vozilom PCMoto DBK01 na području Segeta Donjeg dijete ( rođen. 2018.godine) je prednjim dijelom vozila udario u traktor koji je dolazio iz suprotnog smjera i u prometnoj nesreći zadobio je teške tjelesne ozlijede. Navedeno vozilo nije predviđeno za cestovnu upotrebu i  minimalna dob korisnika je 14 godina. Također, navedeno vozilo ne ispunjava tehničke i administrativne zahtjeve Uredbe Eu o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala te se ne može svrstati u niti jednu kategoriju vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su roditelji (rođeni 1987.g. i 1988.g.) u travnju 2025.godine djetetu dali na korištenje motocikl PCMOTO DBK01 s benzinskim dvotaktnim motorom, zapremine 49 m3 i  dječak ga je vozio u Segetu Donjem u ulici Put Gospe od sniga na asfaltiranom djelu na kojem se odvija promet motornih vozila do dana 13. rujna 2025.godine kada je u poslijepodnevnim satima u prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozlijede.

Nakon dovršenog istraživanja protiv roditelja je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela  Povreda djetetovih prava.

